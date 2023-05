La pasión queer en el Oeste antes de Pedro Almodóvar: 3 westerns con romance gay que ver en streaming si te gusta 'Extraña forma de vida'

Uno de los estrenos más destacados esta semana es el de 'Extraña forma de vida', el último cortometraje de Pedro Almodóvar donde busca explorar otros lenguajes, literales y cinematográficos. Viene además con cierto revuelo, vendiéndose como un western queer que quiere reverenciar los clásicos del género pero subvertir sus convenciones.

Es cierto que la existencia de esta historia de amor LGTBI en un contexto de salvaje Oeste es menos revolucionaria de lo que parece. Sea expresado de manera literal o insinuado de manera muy discreta para escapar represiones de la época, el romance homosexual ha encontrado la manera de introducirse en el género western, y tenemos para demostrarlo tres grandes películas en streaming con esta clase relaciones.

'Río rojo' ('Red River', 1948)

Dirección: Howard Hawks. Reparto: John Wayne, Montgomery Clift, Walter Brennan, Joanne Dru, Coleen Gray.

No le digáis a John Wayne que hemos metido una película suya en una lista así, pero es difícil no apreciar el fuerte subtexto gay que reluce entre la relación entre los personajes de Montgomery Clift y John Ireland, con comparaciones de tamaños de pistolas que no llevan a mucho equívoco. El retrato de una masculinidad poco convencional esconde señales claras sobre sexualidad en un tiempo donde el código Hays impedía esta clase de representaciones.

Con el paso de los años, estudios académicos se han realizado sobre el subtexto homosexual de 'Río rojo', y no pocos investigadores han realizado análisis al respecto. Además de eso, estamos ante un western de Howard Hawks, que es algo que se disfruta tanto como una buena cerveza en el aperitivo o un café exquisito después de comer. Vale tanto para cuando buscas cine clásico sofisticado como para el entretenimiento puro.

'Brokeback Mountain (En terreno vedado)' ('Brokeback Mountain', 2005)

Dirección: Ang Lee. Reparto: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Michelle Williams, Randy Quaid.

Aquí ya no hay espacio para interpretaciones o ambigüedades. Desde su estreno 'Brokeback Mountain' se ha erigido como uno de los romances gays más destacados del cine adulto comercial. No faltaron detractores y gracietas, pero ante todo hubo una apreciación que sigue perdurando, muestra del exquisito trabajo de Ang Lee y sus actores para contar esta historia.

El taiwanés siempre ha sido un grandísimo narrador de emociones soterradas, de los viajes seguidos hasta la aceptación personal de lo que se siente, y esta es una de las mejores películas en ese arte. Jake Gyllenhaal y Heath Ledger tienen una química soberbia en su romance, contado con una deliciosa intimidad que resulta perfectamente accesible. Merecidamente canonizada, no es de extrañar que sea de las más nombradas en el estreno de 'Extraña forma de vida'.

'El poder del perro' ('The Power of the Dog', 2021)

Dirección: Jane Campion. Reparto: Benedict Cumberbatch, Kodi Smit-McPhee, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Thomasin McKenzie.

Aquí ya damos un giro aún más perverso a la relación romántica queer. Jane Campion hace un fascinante retrato de masculinidad tóxica y emociones complejas, contado a través de un thriller tenso a fuego lento con aroma a cuero. Duras elecciones se toman en una pieza de cámara muy sutil y afilada, que ha creado iconos involuntarios como el de Bronco Henry.

Benedict Cumberbatch hace uno de los mejores trabajos de su carrera, llevando al extremo su faceta de señor irritable e irritante que lleva a casi todos sus papeles pero cargándolo de matices. Kodi Smit-McPhee no se queda atrás en un papel más retorcido y sibilino, con muchas aristas que explorar. La mejor cinta de la cineasta neozelandesa y una de las mejores producciones de Netflix.

