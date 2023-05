'Killers of the Flower Moon' es una obra maestra: Martin Scorsese hace brillar a Leonardo DiCaprio y Robert de Niro en el colosal western que se ha estrenado en el Festival de Cannes 2023

Martin Scorsese nos deprimía hace poco recordando que está ya muy mayor (80 años) y que por tanto le queda poco tiempo para rodar todas las historias que quiere contar. Llegará el día en el que lloraremos su muerte, y parecerá que hay un antes y un después en el cine, pero mientras tanto tenemos la suerte de descubrir nuevos trabajos de esta auténtica leyenda viva. Y la mejor noticia es que 'Killers of the Flower Moon' es una de sus películas más apasionantes.

El regreso de Scorsese, cuatro años después de dirigir 'El irlandés' para Netflix, es suficiente reclamo para hablar de uno de los estrenos del año pero además aquí vuelve a trabajar con sus dos actores fetiche, Robert de Niro (diez películas juntos) y Leonardo DiCaprio (seis). Los actores ya habían coincidido en otras dos películas ('Vida de este chico' y 'La habitación de Marvin') pero aquí trabajan por primera vez juntos bajo las órdenes de Scorsese en un largometraje; recordemos que ya tuvieron una especie de ensayo en el corto publicitario 'The Audition' (2015).

'Killers of the Flower Moon' se ha presentado en el Festival de Cannes 2023 fuera de concurso, al parecer por deseo del realizador. Scorsese ya ganó la Palma de Oro por 'Taxi Driver' y el premio a la mejor dirección por 'Jo, ¡qué noche!' ('After Hours'). Extrañamente, sólo había una sesión de su nueva película para la prensa, y no en la sala más grande del certamen, así que os podréis imaginar la ansiedad por conseguir entrada. Respiré muy aliviado cuando por fin me senté en una de las incómodas butacas de la Debussy.

Uno de los nuestros en el oeste

Su nuevo trabajo vuelve a escarbar en los violentos orígenes de los Estados Unidos de América. Esta vez nos lleva a Oklahoma en los años 20 del siglo pasado para presentarnos a la Nación de Osage. Extremadamente ricos gracias al petróleo, esta clase alta de nativos americanos se convierte en el objetivo de toda clase de cazafortunas, maleantes y granujas en busca de dinero fácil.

En este contexto se nos presenta a Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), que acaba de volver de la guerra y necesita una carrera. Llega por invitación de su tío, William Hale (Robert de Niro), un poderoso hombre de negocios con influencia en Osage. Durante su primer encuentro no sólo queda claro cómo son Ernest y William, y qué buscan, también se aprecia enseguida que De Niro y DiCaprio están en su mejor nivel. Es una gozada verles tan sumergidos en unos personajes muy jugosos que les permiten lucirse bajo la dirección de Scorsese.

Las formas del personaje de Robert de Niro recuerdan a las de los jefes mafiosos que ha retratado Scorsese en algunos de sus trabajos más aclamados, como 'Uno de los nuestros' ('Goodfellas') o 'Casino'. Y pronto vamos a ver que efectivamente se está llevando a cabo una labor criminal dentro de Osage. Porque Scorsese se va a centrar en una matanza que intentó encubrirse, una historia conocida como "El reino del terror".

Como cabe esperar, hay mucha violencia, asesinatos, sufrimiento, crueldad... el título no lleva 'Killers' por casualidad. Sin embargo, me llamó la atención que haya tanto humor, desde el principio. En el fondo, es una comedia negra. Una comedia negra con mafiosos en un entorno de western. Porque hay un evidente tono serio y respetuoso cuando se exponen los hechos históricos, pero cuando De Niro y DiCaprio se ponen a hablar sueltan diálogos hilarantes como si nada.

Y tiene sentido porque la historia es demencial. Estaban matando abiertamente, todos los sabían y no pasaba nada. Scorsese, que ya nos hizo reír con auténticos psicópatas, plasma esta realidad absurda un criminal podía llevar su vida con normalidad como un ciudadano respetable. El guion lo han escrito Eric Roth (ganador del Óscar por 'Forrest Gump') y el propio Scorsese a partir de la novela de David Grann, pero es evidente que los actores han improvisado líneas. De hecho, las conversaciones se sienten muy auténticas.

El reparto es impresionante pero si hay alguien que sobresale es Leonardo DiCaprio. No voy a decir que realiza la interpretación de su vida porque tiene varios papeles extraordinarios y aún debería darnos más alegrías pero aquí lo vuelve a dar todo, está insuperable; perfectamente en el TOP 3 de su carrera hasta ahora. Porque la película es un drama criminal, un western y una comedia negra... pero también tiene su drama romántico. Uno muy retorcido, desde luego. Y te lo crees porque, a pesar de todo, DiCaprio lo hace creíble.

Por cierto, el mismísimo Martin Scorsese se reserva un cameo en la película para destacar una de sus intenciones: el recuerdo de unos hechos escandalosos y el homenaje a las víctimas. Por último, si aún no has decidido que quieres ver 'Killers of the Flower Moon', apunta otra razón: dura 3 horas y 26 minutos pero la narrativa es tan absorbente que apenas se nota el paso del tiempo. Es tan buena que quieres más. Se estrena en octubre en salas de cine, que es donde hay que disfrutarla. En pantalla grande.

En Espinof | Festival de Cannes 2023: la ley y el deseo triunfan en 'Extraña forma de vida', el western "camp" de Pedro Almodóvar con Ethan Hawke y Pedro Pascal