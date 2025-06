El creador de 'The Big Bang Theory' confiesa estar como pez fuera del agua con su nuevo spin-off: "Hay un montón de CGI"

Chuck Lorre no sabe dónde se ha metido. Bueno, al menos se ha visto bastante "pez fuera del agua" a la hora de empezar a trabajar en el próximo spin-off de 'The Big Bang Theory'. Y es que acostumbrado a una producción de sitcom tradicional o televisiva convencional, su idea para 'Stuart Fails to Save The Universe' le ha supuesto todo un reto técnico.

Así lo ha reconocido hablando en el Banff World Media Festival en Canadá. En declaraciones recogidas en medios como Variety, el "superproductor" ha comentado algunos aspectos de la serie protagonizada por Kevin Sussman. Entre ellos, que han escrito ya diez episodios (junto a Bill Prady y Zak Penn) y que tendremos una buena ración de CGI.

Defectos especiales

«Hay un montón de CGI. Hay mucho tema técnico especial... ya sabes, para mí en mi carrera gran parte de mis producciones eran dos personas sentadas en un sofá tomando café. Esto es diferente. Esto es intentar incorporar algo de ese mundo de ciencia ficción/fantasía en una comedia. Y estoy completamente como pez fuera del agua, que es lo que quería. Que es lo que espero hacer, algo con lo que no tenía experiencia. Y quizás pueda aprender sobre la marcha.»

Estas declaraciones nos dan algo más de pistas (mínimas) sobre lo que podemos esperar en esta serie, que está en fase de desarrollo, como podemos ver como por ejemplo que tendremos elementos fantásticos acompañando el día a día del propietario de la icónica tienda de tebeos de 'The Big Bang Theory' y que ahí veremos a algunos de los habituales.

De hecho, junto a Sussman como Stu, podemos esperar ver de nuevo a Lauren Lapkus como Denise, Brian Posehn como Bert Kibbler y John Ross Bowie como Barry Kripke.

