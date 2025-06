Prime Video dobla su apuesta por el anime con Jonu Play y estos son algunos de sus títulos más interesantes a los que te puedes enganchar

Amazon Prime Video ya tenía varios animes en su catálogo, pero luego lo expandió aún más al incorporar Crunchyroll como uno de sus canales. Recientemente, la plataforma ha doblado la apuesta al incluir también Jonu Play, donde se pueden ver animes como 'Monster', 'Konosuba' o 'Seraph of the end'.

Doble ración de anime

Además de su catálogo general de anime, Amazon Prime Video también da la posibilidad de contratar otros servicios de streaming especializados en animación japonesa, como Crunchyroll o, desde hace poco, Jonu Play. Este servicio ya existía como plataforma independiente, pero ahora está accesible directamente desde esta otra.

Los usuarios de Prime Video podrán acceder a este canal con una suscripción de 3,95 euros al mes y un periodo de prueba gratis de siete días. Su catálogo no es tan extenso como el de Crunchyroll, pero tiene unos cuantos títulos interesantes y muchos de ellos no están disponibles en otros servicios de streaming. La gran mayoría está en japonés con subtítulos en español, pero muchos cuentan también con doblaje en español y en catalán.

Entre lo más lo más destacable está 'Monster', la adaptación del célebre manga de Naoki Urasawa que es probablemente uno de los mejores thrillers de anime de la historia. Una serie llena de misterio y con momentos muy inquietantes, sobre un médico que persigue a un asesino en serie.

Además, hay algunos títulos de aventuras que gozan de gran popularidad entre el público otaku, como el isekai 'Konosuba', 'Edens Zero', el spin-off 'Fairy Tail: 100 years quest' o 'La heroica leyenda de Arslan', basado en el manga que actualmente publica la autora de 'Fullmetal Alchemist'.

También encontramos en su catálogo comedias románticas como 'Peligros en mi corazón', 'Bésalo a él, no a mí' o 'Melodía enmascarda' ('Fukumenkei Noise'), algún clásico como 'Eriko, la ídolo legendaria', 'Minky Momo' o 'Gantz', y clásicos modernos como 'Seraph of the End', 'Gangsta', 'La magia de Zero', 'La Blancanieves pelirroja', 'Btooom' o 'Terremoto en Tokio' ('Tokyo Magnitude 8.0').

Por último, tiene unas cuantas películas en exclusiva como de 'Utena' (aprovechando ahora que por fin está la serie original en streaming) o la de 'Pájaro que trina no vuela', basado en el popular manga BL de mafiosos. Sin olvidar 'Penguin Highway', 'El túnel de los deseos' o 'El imperio de los cadáveres', y películas derivadas de otras series de anime, como la de 'Shirobako' o la de 'Free!'.

En Espinof | Netflix sigue anunciando nuevos animes románticos para su catálogo, pero está dejando pasar una auténtica mina de oro

https://www.espinof.com/anime/netflix-sigue-anunciando-nuevos-animes-romanticos-para-su-catalogo-esta-dejando-pasar-autentica-mina-oro