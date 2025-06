Es una de las películas bélicas más intensas de los últimos años y acaba de estrenarse en Prime Video: ‘Warfare. Tiempo de Guerra’

Los juegos de la memoria pueden jugar en contra a la hora de contar con perspectiva una historia, entrando en un terreno tan personal que las cuestiones o vivencias externas queden difuminadas aunque también se vean afectadas por un suceso. Es peligroso, por tanto, que el cine intente adaptar de forma demasiado cercana las memorias de alguien.

Es un riesgo que atraviesa mucho cine bélico, especialmente los que relatan conflictos relativamente recientes sobre los que se ha desarrollado una visión crítica muy marcada. Querer relatar de manera muy cercana lo vivido por los veteranos elimina a menudo los matices y la crítica que se puedan hacer de ese o de cualquier conflicto, que suele ser el propósito de mucho cine bélico. Algo en lo que quiere ahondar una película como ‘Warfare. Tiempo de guerra’.

En el corazón de la contienda

Aun así, el intento de aunar experiencia real y perspectiva marcada sobre la guerra consigue persistir en esta angustiosa experiencia que Alex Garland escribe y dirige junto al veterano de la intervención en Irak y consultor en cine Ray Mendoza. Juntos crean una intensa película que ya se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video.

Un pelotón de marines del ejercito estadounidense se encuentra en territorio iraquí, preparándose para una misión de infiltración que realizarán durante la noche. Una vez establecidos en una casa que ocupan sin miramientos, pasan a una sesión de vigilancia que se torcerá repentinamente en una lucha por la supervivencia.

Garland y Mendoza tratan de ajustarse lo máximo posible a las vivencias de este último y del resto de sus compañeros de pelotón que inspiran esta historia. Todo lo que no observaron, todo lo que no conocen, no está mostrado en la película, intentando hacer una recreación lo más fidedigna posible de la experiencia de estar en medio de un asedio.

‘Warfare. Tiempo de guerra’: vivencias angustiosas

Esto conduce a que desconozcamos por completo las motivaciones de atacantes y la perspectiva de los propietarios de la casa que es asolada. Pero lo hace hasta un punto muy intencionado, intentando reflejar la devastación que deja el conflicto tanto en los que combaten como en su entorno, cuestionando la conveniencia del mismo de una manera que conecta con lo explorado en la anterior cinta de Garland, ‘Civil War’.

No pocos reclaman de Garland unas observaciones más claras y con más críticas sobre la realidad geopolítica que lleva a esos soldados a ese lugar, pero esta película recuerda una vez más que es un cineasta dispuesto a dejar que el espectador lea e interprete el material de manera correcta a través del lenguaje visual. Y también de lo puramente sensorial, algo en lo que ‘Warfare’ consigue ser exitosa porque resulta tan angustiosa que uno no quiere acercarse a una contienda a menos que le vaya la vida en ello.

