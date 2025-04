Tengo un problema con el final de 'Warfare', una película antibélica que acaba con un mensaje contradictorio

A lo largo de nuestra vida nos hemos comido cientos de películas de pura propaganda norteamericana. Divertidísimas, sí, pero propaganda. Desde 'Top Gun' hasta 'Pearl Harbor' pasando por algunas que nunca esperarías, como 'Transformers'. No es de extrañar que muchos de nosotros creciéramos admirando el estilo de vida yanqui, sus costumbres o la barbacoa del 4 de julio. Sin embargo, la sociedad ha evolucionado y se ha vuelto notablemente más crítica con los estadounidenses -sobre todo en los tiempos que corren-, por lo que la fresca propaganda que antes nos comíamos con patatas sobre el bravísimo ejército ya huele a podrido.

Ojo: Obviamente, por si no lo has deducido en el titular, hay spoilers del final de 'Warfare'. Es difícil que no hayas caído hasta ahora, pero por si acaso.

¡Señor, sí, señor!

A lo largo de los años, los cineastas más transgresores de Estados Unidos han realizado tantas cintas antibelicistas como han podido, tratando de igualar la balanza, con obras que van desde 'Nacido el 4 de julio' hasta 'La chaqueta metálica' o 'Apocalypse Now'. La mayoría de ellas hablan sobre algo que a la mayoría de los ciudadanos de a pie nos es obvio: en la guerra solo puedes perder, conquistando por la fuerza y a costa de la vida de personas lo que debería solucionarse en los despachos. La nueva cinta de Álex Garland, junto al novato Ray Mendoza, va en este camino (resumido por muchos como "la guerra es mala") durante la mayor parte del metraje.

'Warfare' no trata de mostrarnos lo bravíos que son los soldados americanos, ni su capacidad de supervivencia fantástica respecto al resto de la humanidad, sino el horror de encontrarte varado en un lugar, atacado por enemigos que te odian (y a los que odias) sin un motivo claro más allá de la mera propaganda. Es una película claustrofóbica donde cualquier persona puede morir o matar, y en el que los bandos quedan emborronados por otra realidad: no estás luchando por tu país, sino por ti mismo y tus compañeros, por salir de ahí, por intentar sobrevivir un día más.

De hecho, cuando finalmente los soldados consiguen salir de la casa donde están afincados y se marchan en la furgoneta, la cámara, de manera muy inteligente, muestra cómo la vida de los ciudadanos vuelve a la normalidad. Ahora que los niños han terminado de jugar, llega el momento de que los adultos recojamos los destrozos causados. Es un momento muy acertado, abrumadoramente real, un gol absoluto que deja huella en una de las escenas más poderosas del año, que dice mucho con muy poco. Entonces, una vez ha quedado claro que la película ha hablado sobre la inutilidad de las guerras y las muertes nada heroicas a cambio de un pedazo de territorio que ni te va ni te viene, aparece el epílogo. Y trastoca todo lo que creías.

Pim, pam, pum, tengo una pistola

Tras insistir a lo largo de toda la película que esos soldados no pintaban nada en Irak, luchando una guerra que no era la suya, 'Warfare' hace un sonoro homenaje a sus protagonistas en la vida real, no solo al estilo biopic (con sus caras, ya sean claras o borrosas, frente a las de los actores), sino también con un texto en el que sus directores se rinden ante el ejército estadounidense y su valentía, difuminando el mensaje que se pretende dar entre el humo y las explosiones constantes: que sufrirán y morirán una y otra vez, en una repetición permanente, en el absurdo de la batalla.

En lugar de reiterar la tesis de la película, en esos minutos finales Garland y Mendoza (que formó parte de esa misma operación) se ponen metafóricamente la mano en el pecho y miran a la bandera americana sin rubor, en un acto de propaganda sin escrúpulos que recuerda a los peores momentos del cine yanqui pro-militar. El plano final de esta serie de fotografías es, directamente, una contraposición exacta a la idea que arrastra el resto de la cinta. Y no es una patinada ni están torciendo el brazo hacia el capital: todo este epílogo estaba en sus planes desde el inicio.

Según ha confesado Garland a Collider, pretendían demostrar que nada de lo que se ve en la película es una invención. "No intentamos pretender que algo estaba pasando cuando no era así. No has visto la realidad. Has visto una recreación de la realidad, pero lo que has visto te lo han contado personas que estuvieron directamente allí. Sentíamos que era necesario añadirlo para que el espectador entendiera mejor la película. Así que, de alguna manera, para mí, la película no termina con el plano de la calle; termina con la última de esas fotografías. No son una secuencia de créditos, forman parte de la propia película". Sí. Pero.

Por supuesto que Mendoza quiere que sus compañeros con los que sufrió y vivió experiencias que unen más que cualquier otra se vean representados en la película (la mitad de ellos, repito, con la cara borrosa por un motivo u otro), pero Garland, que tan bien supo manejar la equidistancia en la soberbia -le pese a quien le pese- 'Civil War', debería haber controlado su mano en ese final que, tras una hora y media de estrés y de triste mensaje sobre la guerra, de pronto se deja llevar a un patriotismo que huele y sabe pocho en pleno 2025. No es solo que sobre: es que contradice el mensaje de la propia película y resulta tan anacrónico como un poco insultante hacia todos aquellos que no lloramos de orgullo al ver las barras y estrellas. Un triste broche para una película que, al menos técnicamente, siempre merece la pena.

En Espinof | Las 23 mejores películas bélicas de todos los tiempos

En Espinof | Las mejores películas de 2025