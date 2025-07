"Se han desecho de los elementos woke". Un actor de 'And Just Like That' señala que el motivo de su marcha es puramente político

Al final de la temporada 2 de 'And just like that...', la secuela de 'Sexo en Nueva York', Carrie dejaba el podcast en el que había estado metida, cerrando con él un buen puñado de subtramas. Justo ahora, la tercera entrega de episodios está emitiéndose semana a semana en HBO Max (hasta el próximo 14 de agosto) y no son pocos los espectadores que se han dado cuenta de que faltan personajes que han construido a lo largo de los años. Y los actores de los mismos, claro, se han dado cuenta también.

¿Representación? No queremos eso aquí

Es el caso de Bobby Lee, cómico de stand-up y podcaster que interpretó a Jackie Nee y que ha visto cómo su personaje se ha volatilizado de la serie de manera inmediata. Más allá del final de la trama del podcast, tiene otra explicación que ha dado a Entertainment Weekly: "Se han desecho de algunos de los elementos woke de la serie, y creo que yo fui parte de eso. Creo que Sara Ramírez tampoco ha vuelto, y mucha otra gente. Trataron de poner minorías , y, no sé. Nunca vi la serie".

Karen Pittman y Sara Ramírez (mujer afroamericana y persona no binaria, respectivamente), efectivamente, no repetirán sus papeles de ahora en adelante, aunque a Lee ya le extrañó, de primeras, que le llamaran: "Para empezar, no sé por qué me lo pidieron. Y tenía muchísimo miedo de hacerlo, porque no es lo que suelo hacer. ¿Sabes lo que digo? Pero lo hice, caminé a través del miedo".

Eso sí, no guarda ningún tipo de resentimiento hacia nadie en la serie. Es más, afirma que "Sarah Jessica Parker es la persona más agradable que he conocido nunca. Me gusta todo el mundo, fue divertido. Nunca tengo rencor hacia nadie. Soy simpático, aparezco a la hora". And just like that, la televisión estadounidense dio un giro de 180 grados delante de nuestras narices.

En Espinof | La 'Sexo en Nueva York' de hombres existió, y está considerada como una de las peores series de la historia de HBO

En Espinof | Las mejores series de Max en 2025