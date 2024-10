'Sexo en Nueva York' está basado en la vida real de una periodista, aunque ella no está contenta ni con Carrie ni con la serie: "Para mí no era feminista"

Tras un tiempo trabajando en el New York Observer con buenos resultados, los supervisores de Candace Bushnell no tardarían de darle su propia columna en el periódico. 'Sexo en Nueva York' no solo fue un éxito de prensa inmediato, también una victoria para HBO en forma de seis temporadas y dos películas, con la propia Bushnell formando parte de ello.

De primeras estuvo bastante involucrada. Candance supervisaba las tramas para asegurarse de que el equipo de HBO no se desviaba demasiado de su visión de estos personajes. La serie de Carrie y compañía era una adaptación bastante libre de aquellas columnas, pero aun así el objetivo era que no se diferenciara en exceso de la mentalidad que retrataban, algo que, para desencanto de la autora, fue ocurriendo conforme avanzaba la adaptación.

La alianza terminó definitivamente antes de empezar la tercera temporada. En un conflicto habitual en televisión Bushnell opinaba que la serie había llegado a un final natural, y uno que además transmitía el mensaje que ella quería (Mr. Big había dejado plantada a Carrie y ella buscaba refugio en sus amigas), mientras que en HBO no querían prescindir del éxito y decidieron seguir explorando esos personajes.

Peor aun para ella, querían que la siguiente temporada siguiera a Carrie teniendo una aventura con un hombre casado. Fue en aquel momento cuando Candance se sintió completamente divorciada del personaje y dejó de actuar como consultora en la ficción: "Para mí eso no era feminista. Soy justo lo opuesto a eso".

Para el final de la serie su descontento ya era muy público y renegaría de ella por completo. Terminar con Carrie y Mr. Big es justo lo contrario que ella quería para el personaje, recalcando que iba en contra del mensaje de independencia que ella quería comunicar y preocupada de que fuera a ser de ejemplo para muchas mujeres: "Pero así es la televisión. Así es el entretenimiento. Por eso la gente no debería basar sus vidas en una serie de televisión", dijo en una entrevista.

Carrie es un tema de debate para los fans

Más allá de la opinión de la autora lo cierto es que los fans llevan muchos años dudando que Carrie sirva como modelo de conducta. Algunos opinan que la serie ha envejecido mal en parte por culpa de ella, y las muchas decisiones cuestionables que toma, y llegando a cuestionarse si ella es lo peor de la serie. Para otros fans, es precisamente el hecho de que el personaje sea moralmente reprobable lo que lo hace especial y humano.

El descontento de la autora no acabó con la serie original. El reboot de la serie 'And Just like that' ha sido también muy criticado por Candance, quien en una entrevista dijo estar "perpleja" con todas las decisiones que estaban tomando. En los últimos años ha querido reapropiarse de Carrie, desde la creación de la serie ha escrito la novela 'Is There Still Sex in the City?' acompañada de su propia obra de teatro. Afirma que esa sí es su verdadera historia.

Imagen: Harper's BAZAAR

