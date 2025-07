El tráiler de 'Avatar 3' tiene pinta de ser más de lo mismo. Es todo lo que necesito para ir de cabeza al cine y quedarme fascinado

No pienso mentir y negar la mayor: cuando llegaron las convocatorias para los pases de prensa de 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos', tuve mucho más interés en acudir a la proyección por la oportunidad de ver el tráiler de 'Avatar: Fuego y ceniza' en glorioso 3D y por adelantado que por hincar el diente al debut de la Primera Familia en el Universo Cinematográfico de Marvel —que, después de todo, tampoco estuvo tan mal—.

Después de caer rendido a los pies de James Cameron en 2009 con la primera piedra de su universo de ciencia ficción —jamás olvidaré la setpiece del incendio con las ascuas cayendo frente a mis ojos— y tras salir completamente deslumbrado de una 'El sentido del agua' que me pasó como una apisonadora con unos niveles de ambición y espectáculo que se elevan como una suerte de réplica digital a los logros del Hollywood dorado, es comprensible el par de minutos de avance estuviesen en la parte alta de mi lista de prioridades cinematográficas.

Tras disfrutarlo un par de veces en pantalla grande y hacer lo propio en mi proyector, esta vez en su versión bidimensional, he de confirmar que las sensaciones no han cambiado en absoluto: 'Avatar 3' tiene toda la pinta de que va a ser exactamente más de lo mismo, pero cambiando el líquido elemento por las llamas e incluyendo a una nueva tribu asociada a ellas. Esto, lejos de ser algo negativo, es todo lo que necesito para ir de cabeza al cine el día de su estreno.

¿Más de lo mismo? ¡DEME DIEZ!

Los beneficios de que pasaran un par de veces el aperitivo fueron varios. El primero de ellos fue que permitió a mis ojos y mi cerebro acostumbrarse a la tridimensionalidad progresivamente —el mareo fue considerable durante los primeros 120 segundos—, y el segundo, impulsado precisamente por las ganas de vomitar, fue poder centrarme en la historia y lo audiovisual por separado.

En lo que respecta al componente narrativo, como digo, nada nuevo bajo el sol. Sully, Neytiri y compañía siguen teniendo el mismo carisma de siempre —el cual nunca ha tenido niveles estratosféricos, que digamos— y sus dinámicas familiares parecen continuar intactas, siendo lo más atractivo de todo la introducción del violentísimo Pueblo de las Cenizas y su líder, que bien podría terminar siendo la gran estrella de la función.

Pero, siempre a título personal, ha llegado un punto en el que lo dramático es lo que menos me puede interesar en una franquicia como esta —siempre, ojo, que haya unos niveles mínimos en lo que respecta a historia y tratamiento de personajes—, y si algo me ha dejado claro el tráiler de 'Fuego y ceniza' es que, a nivel técnico, voy a volver a disfrutar de más de tres horas de puro orgasmo visual marca de la casa.

Si me has leído con anterioridad conocerás perfectamente mi predilección por estos temas, pero volver a ver los juegos con las profundidades de campo, las texturas, las partículas y demás parafernalia en una sala de cine ha hecho que, poco menos, me ponga a salivar. Y es que 'Avatar 3' aspira a empujar un poquito aún más lejos la maquinaria técnica, exprimiendo hasta la última gota de su diseño de producción y, por supuesto, permitiendo una vez más al director de fotografía Russell Carpenter lucirse de la mano de un James Cameron que dice mejor que nadie la palabra "blockbuster" en pleno 2025.

¿Son superficiales los motivos que alimentan mis expectativas hacia 'Avatar: Fuego y ceniza' y que me invitan a marcar el 19 de diciembre en el calendario con el rotulador rojo? Probablemente lo sean, intento no juzgarme, pero además de para arrasar una vez más en la taquilla navideña, lo nuevo de Cameron tiene todas las papeletas para volver a dejarme completamente enamorado, por mucho que lo que me cuente me entre por un oído y me salga por el otro. A veces, los placeres no tienen por qué ser complejos.