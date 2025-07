La pieza que falta en la franquicia 'Avatar' no es otra película. James Cameron tiró a la basura un cómic oficial porque no "jugaba suficiente" con sus reglas

Después del éxito de 'Avatar', James Cameron no tenía del todo claro hacia dónde tenía que ir la saga. De hecho, originalmente las dos secuelas que había prometido iban a llegar en diciembre de 2014 y 2015, pero el proceso de escritura no fue todo lo bien que hubiera deseado, y, poco a poco, el proyecto se fue emponzoñando: tardó 13 años en lanzar 'Avatar: el sentido del agua' y dejó tras de sí decenas de guiones inacabados, historias sin final y desarrollos de personaje que no le convencían. Ninguna llegó a nada, excepto una, la pieza del puzzle que falta para entender del todo la saga: 'Avatar: El terreno elevado' ('Avatar: The High Ground').

Aviñetar

Antes siquiera de tener claro cómo iba a seguir su historia multimillonaria, James Cameron se juntó con un equipo de guionistas y escritores para ver por dónde podía seguir. El grupo le dio varias ideas, pero no le convenció casi ninguna. Sin embargo, antes de desecharlas del todo, decidió juntar las que más le gustaban en un guion de 130 páginas con el que quería probar suerte, porque, al fin y al cabo, uno nunca se sabe cuándo va a llegar la musa.

Pero como él mismo declaró a GamesRadar, después de leerlo "no entendía lo suficiente la historia y las metas temáticas que tenía en mi cabeza". Dicho en plata, vuelta a la mesa de escritura otra vez. Cameron declaraba que:

"No entraba lo suficiente en lo inesperado. Tampoco jugaba suficiente con las reglas de Avatar, que consisten en conectarnos con el mundo de los sueños, ese mundo que tiene un componente espiritual que ni siquiera podemos cuantificar con palabras. Cumplía todos los demás requisitos, pero no cumplía ese."

No lo borró del todo, claro: al fin y al cabo, había dedicado 130 páginas a desarrollarlo, así que se quedó con 'Avatar: El terreno elevado' como una posible secuela futura o un proyecto al que volver. Finalmente lo hizo, pero no se convirtió en la película que esperaba. Al hacer de 'Avatar' una franquicia pura y dura que contenía películas, videojuegos y atracciones en parques, Cameron pensó que también tenía que tener cómics que fueran canónicos dentro de su universo particular. ¿Y qué mejor idea que transformar su guion en una novela gráfica en tres partes que sucediera justo antes de 'El sentido del agua'?

Pandora la exploradora

De hecho, este guion, antes de convertirse en cómic, llegó al set de rodaje: era una historia que había ocurrido antes de 'El sentido del agua', así que los actores lo leyeron para entender del todo a sus personajes, y en la prensa se llegó a conocer como 'Avatar 1.5'. Sin embargo, pese a estar repleto de detalles y formar parte de la historia de la saga, decidieron que su lugar no era el cine: Sherri L. Smith y Augustin Padilla lo reescribieron en formato cómic, se juntaron con un gran equipo de dibujantes (entre los que se encontraba el español Diego Galindo) y lo publicaron en tres tomos disponibles en España gracias a Panini.

¿Y de qué trata la historia? Pues dista mucho de ser un simple spin-off comiquero como tantos hemos visto a lo largo de los años: es toda una historia compleja sobre el regreso de los humanos a Pandora 14 años después, y cómo Jake Sully se enfrenta a ellos tras años advirtiendo a los na'vi de lo que iba a pasar. Si eres fan, se trata de una aventura que tienes que leer sí o sí antes de ir al cine a ver 'Avatar: Fuego y ceniza': una aventura en forma de precuela que es sólida y está repleta de acción, de esa que uno se puede imaginar fácilmente en el cine. De hecho, personalmente, y aunque creo que acaba siendo derivativa y cayendo en la secuelitis, me parece por momentos más interesante que la película que acabamos viendo.

'Avatar: El terreno elevado' introduce grandes cambios respecto a todo lo que sabemos de los na'vi (por ejemplo, aquí se aventuran a ir al espacio sin mayor problema), pero sus responsables han asegurado que forma parte de la historia global de la saga. Por cierto, si tienes curiosidad, aunque no tuviera guion de James Cameron, el cómic fue continuado por otro más, 'The Gap Year', e incluso puedes leer varias precuelas oficiales como 'Adapt or die'. ¿Quieres precalentar antes de la tercera entrega y el tráiler te ha sabido a poco? ¡Que no se diga que no tienes la oportunidad de saberlo todo sobre Pandora!

En Espinof | Todas las películas de James Cameron ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Qué ver si te gusta 'Avatar: El sentido del agua': 3 alucinantes películas de ciencia ficción subacuática disponibles en streaming con las que sumergirte en el espectáculo