'Avatar: Fuego y ceniza' presenta su impresionante tráiler. James Cameron promete más espectáculo y drama en la tercera película de su saga de ciencia ficción

Por fin podemos ver el esperadísimo tráiler de 'Avatar 3'. Mostrado inicialmente en salas de cine (junto al último estreno de Disney, 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos'), ya tenemos en Internet el primer adelanto de la nueva película de James Cameron, y como no podía ser de otra manera, es un tráiler sensacional cargado de imágenes espectaculares, acción, emoción y drama.

Volvemos a Pandora en Navidad

Si queréis verlo doblado en español, lo tenéis en el canal de YouTube de Fox España. Todo apunta a que Cameron tiene preparado otro gran entretenimiento que va a reventar las taquillas, como ya hiciera con las dos entregas anteriores. 'Avatar: Fuego y ceniza' es el título oficial en español de esta tercera película de su ambiciosa saga de ciencia ficción y el estreno está fijado para el 19 de diciembre en cines.

La sinopsis oficial solo nos aclara que James Cameron lleva al público de vuelta a Pandora en una nueva aventura con el marine convertido en líder Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerrera Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully. El guion de lo han escrito Rick Jaffa, Amanda Silver y el propio Cameron, a partir de una historia creada por el realizador junto a los mismos guionistas además de Josh Friedman y Shane Salerno. Cinco profesionales pensando en cómo continuar esta franquicia después de los acontecimientos que vimos en 'Avatar' (2009) y 'Avatar: El sentido del agua' ('Avatar: The Way of Water').

Después de que nos prometieran incansablemente que Cameron iba a reinventar el cine con 'Avatar', quedé algo decepcionado con la primera parte, que tampoco me parece uno de los mejores trabajos de su director (las dos de 'Terminator' me gustan más). Sin embargo, fue un gran espectáculo, el 3D fue sorprendente y, al final, encontré una película muy entretenida que superaba a la mayoría de estrenos de Hollywood que intentaban jugar a lo mismo.

Esperaba más y mejor con 'Avatar 2', pero no fue así. La secuela tardaba en arrancar, los nuevos personajes no me interesaron y la narrativa sonaba repetitiva, pero una vez más, Cameron estaba al mando y lo arregló con un último acto impresionante donde nos metía en una intensa batalla en Pandora que dejaba con la boca abierta. Parecía que en esa película se iba a dar un paso más en violencia pero el director se cortó (literalmente, eliminó metraje porque le pareció muy "sombría"), optando por un final que a mí no me acabó de convencer y parecía muy forzado para dejar todo abierto de cara a la siguiente película.

Pero da igual lo que opinemos de estas películas porque están triunfando de una forma increíble. Cabe recordar que la original recaudó 2.923 millones de dólares durante su paso por las carteleras y la continuación cosechó 2.320M$. Una salvajada, especialmente para una franquicia original (ya nos entendemos, técnicamente es original si bien Cameron coge ideas de todas partes para crear su propia receta). De hecho, antes de saber qué va a pasar con la tercera parte, 'Avatar 4' ya tiene fecha confirmada de estreno: 21 de diciembre de 2029.

Ya sabemos que será más larga, pero espero que 'Avatar 3' sea más cruda, violenta y dramática que las anteriores, que sea realmente diferente... pero si de algo estoy seguro es de que me voy a volver a divertir en el cine. James Cameron ya ha dejado caer que vamos a llorar con ésta y que no será lo que estamos esperando, pero a estas alturas es difícil tomarse en serio sus palabras; sabemos que nos va a intentar convencer como sea para que pasemos por las taquillas de los cines.

Además de Sam Worthington y Zoe Saldaña (ahora ganadora del Óscar gracias a 'Emilia Pérez'), el reparto de 'Avatar: Fuego y ceniza' también incluye a Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass y Kate Winslet. ¡Ya queda menos para volver a Pandora!

En Espinof | Todas las películas de James Cameron ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Del 3D HFR al factor sorpresa: 5 cosas en las que 'Avatar: el sentido del agua' es peor que la película original... y 2 en las que mejora