"Lloró durante cuatro horas". James Cameron nos prepara para el destrozo emocional de 'Avatar 3'

Tres de las cinco películas más taquilleras de la historia del cine están dirigidas por la misma persona. Y, como dice el famoso mantra de Hollywood, haríamos bien en no menospreciar a James Cameron: tras años con el discurso de que 'Avatar' no había calado en la cultura popular, su secuela consiguió recaudar 2320 millones de dólares en todo el mundo, y no hay ningún indicativo de que su tercera entrega, 'Avatar: Fuego y Ceniza', vaya a ser menos.

A llorar con Avatar

Hasta el 19 de diciembre aún queda mucha tela por cortar, pero Cameron ya tiene un montaje inicial de lo que será la película, a la que todavía le falta muchísima post-producción, claro. De momento, es suficiente para enseñárselo a su esposa, Suzy Amis... Y, según le ha confesado a Empire, el resultado final fue un auténtico drama.

Mi esposa la vio entera de principio a fin. Se había mantenido alejada de la película y no la estaba enseñando trozos a medida que rodábamos. Esto fue el 22 de diciembre. Lloró durante cuatro horas. No paraba de intentar calmarse para poder darme reacciones específicas, pero entonces volvía a romperse y a llorar otra vez. Al final le dije "Cariño, tengo que irme a la cama. Lo siento, hablaremos sobre ella en otro momento".

James Cameron tiene motivos para estar contento porque, según él, su mujer "es muy buena vaticinando los éxitos. Se dio cuenta de que 'Titanic', Avatar' y 'Avatar 2' iban a triunfar. Así que confío en su intuición". Por si acaso, llevad pañuelos al cine para limpiaros los ojos bajo las gafas 3D, que la cosa promete.

