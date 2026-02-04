La escena eliminada de 'The Acolyte' que daba sentido a las decisiones de una de sus protagonistas. "Bienvenida al mundo de la política"

Hace algo de tiempo, en un streaming muy, muy cercano... Parece que fue ayer cuando 'The Acolyte' fracasó en Disney+ hasta el punto en el que tuvieron que cancelar sus ambiciosos planes de futuro. Sin embargo, un año y medio después, 'Star Wars' aún se está recuperando del sonoro puñetazo del público mientras nos enseña, de manera inesperada, que podría haber sido mejor. Mucho mejor.

Vermestra de verduras

Gracias al nuevo libro 'The Art of Star Wars: The Acolyte', que tiene bocetos y storyboards de lo que vimos (y no vimos) se puede rescatar una escena que podría haber estado en el final de la temporada 1 (y, a la postre, única). De hecho, nos habría servido para entender mejor las acciones malvadas de la Maestra Jedi Vernestra Rwoh y su traición a Sol, que en la serie quedan sin respuesta. La escena eliminada la habría mostrado saliendo de la audiencia del Senado y confrontando la presencia gigantesca del Edificio del Senado Galáctico en Coruscant, señalando que la serie iba a meterse en vericuetos mucho más políticos. Leslye Headland, la showrunner de la serie, lo explica en Collider.

Hubo un momento en el que creo que se entendía la decisión de Vernestra de traicionar a Sol. Cuando abandonaba el tribunal, la escena incluía una frase del senador Rayencourt: "Bienvenida al mundo de la política".

La propia Headland continúa explicando los motivos por los que cortó la escena: "Mientras montábamos todo, nos parecía raro terminar la historia de Vernestra, pero después volver a ella hablando con Yoda. No funcionaba en el montaje, pero es una de esas cosas que echo de menos. Me apena haberlo cortado. Era una escena buena".

Eso sí, siempre le dolerá menos que haber cortado los planes para las siguientes temporadas, donde iba a introducir a Manny Jacinto como uno de los villanos más grandes de la historia de la saga, Darth Plagueis, el maestro Sith del mismísimo Palpatine. Al final, decidieron no tenerle paciencia, pero claro, con el cambio de dirección en Lucasfilm, ¿quién sabe lo que va a pasar en el futuro? En algún momento tendrán que presentarnos a Plagueis más allá de las meras menciones, ¿no?

En Espinof | La gran mentira del "go woke, go broke". Ni 'The Acolyte' se ha cancelado por tener brujas lesbianas ni el Universo Cinematográfico de Marvel está de capa caída por la diversidad

En Espinof | Las series más esperadas de 2026