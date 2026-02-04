Hoy en Prime Video, una deslenguada versión de Blancanieves con dos grandes estrellas y un director legendario que haría luego su propio remake

Hay un ritmo que es necesario medir cuando se trabaja en comedia, donde la velocidad de un diálogo o el momento de hacer un corte terminan o no de causar la risa, de igual modo que el romance requiere de un equilibrio entre distancia entre sujetos que deben saber cómo estar presentes para el otro. La screwball comedy intenta tener todo eso a una velocidad endiablada.

Es un arte que es complicado de profesar ahora, con otros ritmos a los que el público se ha habituado y un rechazo a algo que pueda resultar tan artificioso. Queda la impresión de que el screwball más arrollador sólo podía ser posible esa época clásica donde la teatralidad aún era indispensable en el lenguaje del cine, y películas como ‘Bola de fuego’ eran la norma.

Lenguaje universal

Aun así, hay un deleite espléndido en rescatar una película de este estilo gracias al impagable carisma de Barbara Stanwyck y Gary Cooper, que bajo la astuta dirección de Howard Hawks imprimen un ritmo especial a un guion de Billy Wilder. Una divertida y encantadora comedia romántica que se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video y de Filmin.

Un grupo de recluidos y eminentes profesores quieren hacer la enciclopedia definitiva del saber humano, pero justo cuando consideraban tenerla terminada uno de ellos, el más joven, señala que la parte del argot está flagrantemente anticuada. Para poder darle solución, sale a la calle a entender la jerga moderna, consiguiendo el apoyo de una bailarina de cabaret que conecta no sólo con este académico, sino con todo el grupo.

Wilder elaboró originalmente la historia y luego el guion con cierta inspiración en el cuento de Blancanieves, con los académicos mayores y desconectados del mundo siendo su versión de los enanitos. Fue un guion clave porque fue de los últimos que vendió antes de decidir que quería dirigirlos él mismo y así tener cierto control creativo sobre cómo iban a ser interpretados, algo que aprendió en parte gracias al apoyo de un Hawks que le dejó observar y estudiar como hacía el trabajo.

‘Bola de fuego’: carisma a raudales

La esencia de Wilder está, aunque claramente la mano de Hawks lleva el proyecto hacia la alocada energía del screwball que ya tenía bastante establecido gracias a clásicos como ‘La fiera de mi niña’ y ‘Luna nueva’. El ritmo ágil y hasta endiablado funciona enormemente, aunque en ocasiones caiga en cierta derivación de obras previas del director, como la introducción de una subtrama gangster con personajes que parecen descartados de su ‘Scarface, el terror del hampa’.

Sigue siendo deliciosa gracias a lo cautivadora que resulta. Su eficaz puesta en escena consigue dejar espacio para que Cooper y Stanwyck se muevan con relativa libertad, permitiendo que su carisma y química mutua sea el factor que termine de cautivar al espectador y haga de esto un clásico referenciable e incluso recuperable.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores comedias de la historia