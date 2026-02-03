'Tulsa King' no es suficiente y Sylvester Stallone presenta su nueva serie de televisión con una estrella de 'Yellowstone'

Sylvester Stallone le ha cogido el gusto a las series de televisión, pues actualmente mantiene su compromiso con 'Tulsa King', de la que se está rodando ya su temporada 4. Sin embargo, parece que la serie creada por Taylor Sheridan no es suficiente, pues acaba de anunciar una nueva en la que va a colaborar con Cole Hauser ('Yellowstone').

Sylvester Stallone: "Es una historia que cautivará al público'

La serie que acaba de anunciar Stallone es una adaptación de 'Blood Aces: The Wild Ride of Benny Binion, the Texas Gangster Who Created Vegas Poker', el libro de Doug J. Swanson, el hombre que sentó las bases de lo que acabó convirtiéndose en la actual Las Vegas. El plan es que Hauser interprete a Benny Binion en la serie.

Stallone ha comentado sobre el proyecto que "el libro de Douglas J. Swanson captura la increíble vida de Benny Binion, un ícono del Nuevo Oeste que conectó muchos mundos, algunos glamorosos, otros peligrosos, otros turbios, pero todos intrigantes, a la vez que ayudó a sentar las bases tanto de Las Vegas como la conocemos hoy en día como de la explosiva popularidad mundial del póker. Esta es una historia que cautivará al público, y es un papel ideal para Cole Hauser. Estoy orgulloso y emocionado de colaborar con Cole para dar vida a esta historia".

Ahora mismo se desconoce si Stallone interpretará algún personaje en esta adaptación de 'Blood Aces', pero sí se sabe que será uno de sus productores a través de la compañía Balboa Productions. Hauser también hará lo mismo a través de la empresa American Outlaw Entertainment.

Por su parte, Hauser ha destacado que "Benny Binion es uno de los grandes personajes del Oeste americano y uno de los casos de éxito del siglo XX, repleto de ambición, visión, agallas y, como todos los personajes controvertidos, con muchos defectos. Su legado es innegable. Cómo lo construyó es una historia increíble que estamos deseando contar. Es un privilegio interpretarlo y un honor producir esto con Sylvester Stallone y MGM para dar vida a esta increíble historia".

Lo que no está del todo claro tampoco es cuándo se rodará 'Blood Aces', pues tiene pendiente de hacer 'The Dutton Ranch', la secuela de 'Yellowstone' en la que volverá a interpretar a Rip Wheeler, y también una nueva serie deportiva de Nic Pizzolatto ('True Detective') para Netflix, en la que comparte protagonismo con Matthew McConaughey.

En Espinof | "Esquivé esa bala durante dos o tres años". Sylvester Stallone explica por qué se negó en rotundo a que Rocky muriera

En Espinof | Adiós a Paramount. El creador de 'Yellowstone' ha decidido seguir los pasos de los autores de 'Stranger Things'