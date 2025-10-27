El creador de 'Yellowstone' acaba de poner Hollywood patas arriba: Taylor Sheridan ha decidido emular a los creadores de 'Stranger Things'

Taylor Sheridan es el creador de 'Yellowstone', una serie que acabó convirtiéndose en todo un imperio televisivo. Es cierto que la obra original ya llegó a su fin, pero eso no impide que Paramount esté haciendo todo lo posible por exprimir al máximo esta franquicia. Pues bien, Sheridan ha decidido poner punto y final a su contrato con Paramount para fichar por Universal.

Todavía le toca esperar un poco

Eso sí, este movimiento de Sheridan no es algo que se vaya a dejar notar de forma inminente. A fin de cuentas, el actual contrato de Sheridan con Paramount sigue vigente hasta el 31 de diciembre de 2028, por lo que seguirá ejerciendo allí hasta que el 1 de enero de 2029 pase a trabajar de forma exclusiva para Universal durante cinco años.

El nuevo contrato de Sheridan recuerda al que han cerrado hace poco los Hermanos Duffer. En ese caso, los creadores de 'Stranger Things' dejaban Netflix para dar el salto a Paramount, mientras que ahora es esta última compañía la que han recibido un golpe con el que no contaban para nada.

Conviene recordar que David Ellison, actual CEO de Paramount Skydance, dijo este pasado mes de agosto que Sheridan era "un genio singular con un historial perfecto". No está claro cuál es el motivo por el que Sheridan ha tomado esta decisión, pero hace poco hubo cambios en el organigrama de la compañía, lo cual provocó la marcha de Chris McCarthy, co-CEO de Paramount y que mantenía una cercana relación con el creador de 'Yellowstone'.

Lo que sí está claro es que Sheridan quiere pasar página lo antes posible. La prueba definitiva de ello es que su estrecho colaborador David Glasser se va de Paramount en una cuestión de meses, ya que iniciará una nueva andadura en Universal a principios de 2026.

Recordemos que Sheridan también está detrás de otras series exitosas como 'Tulsa King', 'Mayor of Kingstown', 'Landman: Un negocio crudo' y 'Operaciones secretas: Lioness', por lo que su pérdida va a ser especialmente dura para Paramount. En Universal seguirá haciendo series, pero el acuerdo también incluye la elaboración de películas.

