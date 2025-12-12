Últimos días para ver en Netflix esta fantástica comedia musical del estudio de 'Super Mario' con un koala optimista que quiere salvar su teatro

Illumination lleva ya unos años desmarcándose del resto de estudios de animación dejándonos unas cuantas sagas bien majas con su propio toque. Aunque obviamente con lo que lo ha petado definitivamente ha sido con 'Super Mario Bros. La película', una de sus comedias más simpáticas es '¡Canta!', que a pesar de su sencillez tiene muchísimo corazón y música para parar un tren.

Todos al escenario

Por el momento tenemos '¡Canta!' en Netflix, pero a partir del 15 de diciembre deja el catálogo de la plataforma hasta nuevo aviso. Así que si queremos pasar un ratito entrañable para toda la familia, es una opción ideal para dejarnos de buen humor.

Aquí tenemos a un koala llamado Buster que regenta un teatro, y cuando parece que no queda otra que echar el cierre se le ocurre una idea estelar: hacer un concurso de canto al más puro estilo de 'American Idol'. Así es como termina reclutando a una ama de casa con grandes sueños, una rockera solitaria, un macarra con mucho talento y a todo el que quiera subirse al escenario.

'¡Canta!' es una comedia musical simpátiquísima y que te deja con buen sabor de boca sin tampoco buscar reinventar nada. Entre números musicales y temas que ya conocemos, arquetipos que funcionan de miedo, un humor muy limpio y, las cosas como son, también sabe tirar de donde toca para emocionar y que queramos que a este grupo de inadaptados les salga todo bien.

La buena noticia es que '¡Canta!' no deja del todo el mundo del streaming y, por el momento, seguirá disponible en Movistar+, Amazon Prime Video y SkyShowtime. Y si nos quedamos con ganas de más, en 2021 se estrenó su secuela, '¡Canta! 2', con más musicote y un nuevo desafío para Buster, aunque por desgracia no consigue plasmar del todo el encanto de su predecesora.

