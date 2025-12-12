Crunchyroll pone fin a una de sus funciones más queridas por los fans: este es el último día en el que se podrá ver anime gratis en la plataforma

Para muchos fans del anime, una de las ventajas de ver anime en Crunchyroll es que podías hacerlo gratis si no te importa ver algún que otro anuncio. Este modelo permitía seguir muchísimas series, aunque parece que Crunchyroll quiere dejar estos días atrás y a la función de streaming gratuito le quedan dos telediarios.

Hasta la vista y gracias por el anime

Lo cierto es que Crunchyroll había ido reduciendo cada vez más los títulos que se pueden ver de manera gratuita. Ya hace tiempo que de los grandes estrenos recientes tan solo se podía ver una muestra de los primeros episodios, y la función parecía haberse quedado reservada para series clásicas o temporadas pasadas.

Pero se acabó lo que se daba, y el anime gratis con anuncios en Crunchyroll termina este mismo mes: a partir del 31 de diciembre de 2025 habrá que tener una subscripción de pago.

Sin anuncios y sin interrupciones, proponen desde Crunchyroll, que se unen definitivamente al resto de servicios de streaming y elimina su modelo gratuito. Tampoco es que la plataforma hiciera unos esfuerzos titánicos para promocionar su modelo gratuito y siempre ha priorizado (obviamente) las subscripciones, pero esta función de anime gratis con anuncios servía como gancho para que muchos fans entrasen a la plataforma y se picasen lo suficiente como para quedarse.

A partir del 1 de enero de 2026 toca pasarse a las tarifas de pago: la básica Fan por 4,99€ al mes o la Mega Fan por 6,49€. En Crunchyroll todavía no parecen estar en contra de las cuentas compartidas, así que eso por lo menos nos llevamos.

