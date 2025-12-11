Buenas noticias para los fans de 'Los juegos del hambre': Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson volverán para la esperada precuela 'Amanecer en la cosecha'

El universo de 'Los juegos del hambre' vuelve a sus orígenes con una noticia que los fans recibirán con mucha alegría. Resulta que Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresarán como Katniss Everdeen y Peeta Mellark en 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha', la nueva precuela basada en la novela de Suzanne Collins.

Aunque la historia se ambienta 24 años antes de los eventos de la saga original, la autora ha incorporado una escena clave en la que un Peeta adulto y una Katniss adulta escuchan a Haymitch Abernathy relatar los traumáticos 50.º Juegos del Hambre. Esta conexión inesperada no solo garantiza un vínculo emocional entre la nueva película y la trilogía clásica, sino que recupera al icónico trío protagonista que marcó a toda una generación.

Vuelta a los orígenes

Aunque la historia ocurre décadas antes de Katniss y Peeta, el nuevo libro de Suzanne Collins introduce una escena que da pie a que vuelvan ambos personajes. La trama se centra en los orígenes de Haymitch como tributo del Distrito 12, justo en el letal Segundo Vasallaje de los Veinticinco, una edición con el doble de participantes y un nivel de brutalidad nunca visto.

La precuela llega rodeada de expectativas, cifras récord y las primeras declaraciones de Hutcherson, en un regreso que, aunque no nos sorprende del todo, sí que nos emociona mucho.

'Amanecer en la cosecha' comienza la mañana del Segundo Vasallaje de los Veinticinco, una edición mortal en la que participan 48 tributos. Aquí seguimos a Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada en su versión adolescente, que demuestra ser inteligente, hábil y mucho más complejo de lo que los fans vieron en la trilogía original.

En una entrevista reciente en Brit + Co, Josh Hutcherson habló sobre su posible regreso y él respondió: "Eso sería genial. No, no sé nada de ese mundo ahora mismo. Los juegos del hambre es increíble, siempre me ha encantado y me encantará siempre". Su participación llega en un momento brillante de su carrera tras el éxito masivo de 'Five Nights at Freddy’s 2'. Jennifer Lawrence, por su parte, celebra su séptima nominación al Globo de Oro por 'Die My Love'.

La película llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026 -al menos en Estados Unidos- y cuenta con Francis Lawrence -responsable de cuatro de las cinco entregas anteriores- a cargo de la dirección. La novela ya ha vendido más de 1,5 millones de ejemplares en su primera semana, convirtiéndose en el debut más grande de la saga literaria. Por otro lado, el guion está a cargo del nominado al Oscar Billy Ray, mientras que Nina Jacobson y Brad Simpson producen para Color Force, con Cameron MacConomy como productor ejecutivo.

