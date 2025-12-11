'Gran Hermano' está siendo tal desastre que en la gala de hoy Telecinco va a tomar una decisión inédita: echar a la mitad de los concursantes

En Telecinco se han empeñado, viendo las tristísimas audiencias de 'Gran Hermano', en caída libre, en que los concursantes se tomen las uvas en casa. De hecho, les importa tan poco que los concursantes noten que la cosa no está funcionando que les están echando a paladas de cara a una final que se emitirá con toda probabilidad la semana que viene, tan solo después de un mes y medio dentro de la casa. La masacre de público es obvia, pero no es que Mediaset le haya dado ni media vuelta: ¿No funciona? Pues a la cuneta. Como si les sobraran formatos.

Gran despedida

Si el jueves pasado eliminaron a tres concursantes de golpe y porrazo (con otro más el domingo y una expulsión voluntaria), este jueves 'Gran Hermano' ya ha anunciado que se quitará de en medio a cinco más de los diez que quedan en una gala que ya no oculta el fracaso absoluto. Uno de ellos (Patricia, Raúl o Aquilino) será eliminado de manera normal, con las votaciones del público de toda la vida. Lo de después es lo realmente inédito, tal como asegura El Confidencial.

Los concursantes se batirán en "duelos express" donde el público votará por uno u otro en un corto periodo de tiempo, hasta que solo queden cinco concursantes que se batirán en la "gran" final, que llega tres meses antes de lo previsto. No es de extrañar en absoluto: el pasado jueves, el programa llegó a su mínimo histórico de share con un tristísimo 4,8% en el access, y los 612.000 espectadores de la gala palidecieron ante todas las opciones (excepto, curiosamente, la mejor, 'Argentina 1985' en La 2). El domingo, el debate consiguió tan solo 482.000 fieles y un 7,6% de share. Incluso en sus peores tiempos, nadie imaginaba una debacle como esta.

Los propios concursantes se han dado cuenta y se preguntan qué han hecho mal, cuando la respuesta es que absolutamente nada: la culpa de la sobreexplotación del formato, haberlo promocionado mal, negarse a evolucionar y no darle vida a las redes sociales es exclusivamente de Telecinco, que ya ha encontrado revulsivo para 'Gran Hermano'. Exacto, lo habéis adivinado: una suerte de 'Gran Hermano VIP' (puede ser 'Dúo', 'El reencuentro' o cualquier marca derivada) se estrenará en enero tratando de paliar el dolor... a pesar de que hace dos años ya se dio un batacazo tremendo

Pero antes de que suspiréis pensando "¿Pero es que nunca va a acabar esta pesadilla?", pensad que esta es la última bala de Telecinco en el formato: si el 'Gran Hermano' de anónimos no funciona y el de famosos tampoco, es probable que su nueva casa permanezca cerrada durante un buen tiempo antes de que se les ocurra cómo reavivar el formato o, quién sabe, encontrar su identidad después de esta travesía por el desierto. De momento, en diciembre, y pese al éxito de 'La isla de las tentaciones', Telecinco ha acumulado un 8,9% de share, empatando con el peor diciembre de toda su vida, el de 2024. La cadena no conoce fondo, y si sigue así no pasará mucho tiempo antes de que esté nominada.

En Espinof | 'Gran Hermano' paralizó España hace 25 años. No ha vuelto a ser lo mismo desde entonces

En Espinof | Las mejores series de 2025