Telecinco sigue hundiéndose en audiencias y firma el peor noviembre de su vida. La culpable, la peor edición de 'Gran Hermano' en 25 años

El 21 de julio de 2000, 'Gran Hermano' consiguió un 70,8% de share, traducido en 9.105.000 espectadores en su primera final, que ganó Ismael Beiro. El mundo de la televisión había cambiado para siempre, los anónimos tomaban el mando y el público estaba deseando ver más ediciones de "la vida en directo". En Telecinco se pusieron manos a la obra, claro está, aunque las cifras empezaron a gotear ya desde 'Gran Hermano 2', que en su final consiguió un 10% menos de cuota de pantalla. La tendencia a la baja no ha variado y ahora, 25 años después, el formato está abocado a la nada más profunda.

Gran nadería

El jueves pasado, según los datos de Kantar Media, el reality de Mediaset, en su versión Express (o sea, el que compite en el access) llegó al punto más bajo posible: un 5,4% de share. No solo fue superada por 'El hormiguero' y 'La revuelta', sino que 'El intermedio', 'First dates' e incluso 'Cifras y letras' consiguieron imponerse. Ni en las peores pesadillas de Telecinco cuando intentaron remontar sus números paupérrimos en noviembre se imaginaban esta situación, que no mejoró en la gala en sí misma, que con 606.000 espectadores y un 11% de cuota no interesó realmente a nadie.

De hecho, fue superada por el 'Horizonte' de Iker Jiménez, y el único motivo por el que 'Futuro imperfecto' no volvió a ganar (el refrito se quedó a solo 40.000 espectadores de Telecinco) fue por la baja de Andreu Buenafuente durante unas semanas. El canal de Fuencarral ha tirado la casa por la ventana este mes y reventado sus dos grandes apuestas del año, pero si 'Gran Hermano' es un desastre en ciernes, 'La isla de las tentaciones' solo está volando a medio gas.

La idea de Mediaset ha sido un absoluto dislate: trocear los episodios del reality de infidelidades para poder emitirlos en la franja de access y competir contra David Broncano y Pablo Motos. El resultado es estable, pero no bueno: siempre ha superado el millón de espectadores y, como suele ser habitual, estos van en aumento, pero el share ha oscilado entre un 17% y un sorprendente 9,5%. Cierto es, ojo, que a medida que se acerca el final va ganando fieles y es posible incluso que llegue a superar a 'La revuelta' en su momento álgido. Pan para hoy y hambre para mañana.

En caída libre

Por supuesto, en Telecinco ya han anunciado que habrá décima temporada de 'La isla de las tentaciones' pese a su goteo en audiencias, porque es lo único con lo que siguen siendo tendencia de alguna manera. 'Gran Hermano 20', por su parte, ha intentado seguir la estrategia básica de Telecinco ante cualquier error: meter famosetes de medio pelo. Anabel Pantoja se metió ayer en la casa junto a Eddy y Violeta (que se enamoraron en 'Gran Hermano 19'), pero el debate siguió en coma: 575.000 espectadores y un triste 8,9% de share.

No es que el de 'La isla de las tentaciones' esté siendo precisamente un bombazo: no supera el millón de espectadores con alrededor del 7,5% de cuota de pantalla. Con estos datos, y a la espera de lo que haga 'Supervivientes 2026' (cuya audiencia sí suele superar el 20% de share), Telecinco sigue anclada en la peor etapa de su historia. En noviembre, mientras Antena 3 lideraba con un 13% y La 1 se acercaba peligrosamente con su 12,3% en un crecimiento espectacular, la cadena de Mediaset firmaba el peor noviembre de su historia: un 9% pírrico con el que encadena casi medio año por debajo del 10% y se pone más cerca en audiencias de La Sexta que de La 1. Tan triste como suena.

Lo curioso es que Telecinco ha sido fagocitada por el monstruo que ella misma fabricó. Si bien parte del público ha evolucionado y se ha ido a otro tipo de alternativas (de pago o en otras cadenas), otros han enrocado en el morbo y se han marchado a ver 'La casa de los gemelos', un 'Gran Hermano' extremo, una auténtica atrocidad al buen gusto que se emite por YouTube y consigue, en directo, más de 150.000 espectadores superando el millón en streaming después. A Mediaset, sin querer venderse totalmente a lo freak pero sin querer optar por una revolución que aporte calidad a su parrilla, no le queda otra que seguir hundiéndose. Y su futuro, aunque no lo parezca, es una grandísima incógnita en un tiempo donde la televisión lineal cada vez le importa menos a nadie.

