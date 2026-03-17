Tras más de 20 años, la temporada 2 de 'Firefly' está en marcha. Nathan Fillion reúne a la tripulación de la Serenity, aunque no de la manera que esperábamos

Hay series de cuya cancelación nunca nos vamos a recuperar, y 'Firefly' tenía un lugar especial reservado en ese Olimpo. El western de ciencia ficción de Josh Whedon es ya una serie de culto que tanto los fans como el propio equipo lleva años intentando traer de vuelta, y parece que por fin Nathan Fillion ha conseguido reunir de nuevo a su tripulación.

Mejor tarde que nunca

La 'Firefly' original seguía a la nave Serenity, capitaneada por un antiguo veterano de guerra llamado Malcolm Reynolds que ahora había reunido a un grupo bastante variopinto como su tripulación y se dedicaban a hacer todo tipo de trabajillos por la galaxia. Aunque sus vidas pegan un giro completo cuando los hermanos Tam entran en escena y el gobierno empieza a perseguirlos.

Tras una cortísima temporada, 'Firefly' fue cancelada. Consiguió levantar un fandom muy fiel y tener una suerte de cierre con la película 'Serenity' en 2005, pero muchos fans aún no quedaron contentos con el resultado. Se ve que Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk y el resto del equipo tampoco, porque ahora tienen en marcha una serie secuela.

Eso sí, como ha confirmado el propio Fillion, el regreso de 'Firefly' será como una serie de animación. Está siendo desarrollada desde Collision33, la productora de Fillion, junto con 20th Television Animation y se ambientará en algún momento entre la serie original de 2002 y la película de 2005, intentando pegarse todo lo posible a la continuidad establecida.

"La dedicación de los fans de 'Firefly' es lo que ha hecho que esta serie de hace 25 años siga siendo relevante. Claramente, el regreso de 'Firefly' es algo que los fans quieren. Y, lo que es más importante, es algo que se merecen", ha dicho Fillion a Deadline.

Por ahora se ha dejado ver un primer arte conceptual desarrollado por el estudio ShadowMachine, que participaron en 'Pinocho' de Guillermo del Toro y 'Final Space'. Y por ahora parece que la nueva 'Firefly' se aleja de Josh Whedon, aunque según Fillion les ha dado su bendición, con Marc Guggenheim y Tara Butters como nuevos showrunners.

A excepción de Ron Glass, que falleció en 2016, el regreso de 'Firefly' contará con todo el cast principal de la serie prestando sus voces: Nathan Fillion, Alan Tudyk, Gina Torres, Jewel Staite, Morena Baccarin, Sean Maher, Summer Glau y Adam Baldwin. Teniendo el tiempo que ha pasado, tiene mucho sentido hacer esta segunda temporada de manera animada. Y viendo el éxito que ha tenido 'La leyenda de Vox Machina' y 'The Mighty Nein', es un formato que se presta de miedo a este tipo de historias con una animación más enfocada a adultos.

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