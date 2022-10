8 series canceladas que nos dejaron con las ganas de un buen final

A veces, definir cuándo una serie está cancelada puede ser algo ambiguo. ¿Acabó la serie porque llegó de manera natural el momento de concluir o les cerraron el grifo y tuvieron que forzar los acontecimientos para darle un desenlace a la historia?

Lo cierto es que hay casos en los que se puede dar un final digno a una serie cancelada (o incluso darle una temporada final tiempo después) pero hoy vamos a revivir algunos de esos finales insatisfactorios de series que merecían más episodios para poder despedirse como toca.

'Penny Dreadful'

La serie creada por John Logan (guionista de 'Sweeney Todd'), protagonizada por Eva Green y Timothy Dalton nos traía de vuelta a personajes de la literatura gótica inglesa, como Dorian Gray o Frankenstein, en una historia turbia, llena de personajes perturbadores y con una atmósfera malsana que nos cautivó durante 3 temporadas.

Si bien no se puede decir que la serie no tenga un final, dejó una sensación amarga debido a lo precipitado de los sucesos de esa última temporada, por no hablar de que muchos personajes se quedaron colgados y sus tramas no llegaron a resolverse de forma satisfactoria y acorde para ser su despedida final. El sabor de boca aún es peor al acordarnos que, ante la oportunidad de revivir la serie, en su lugar nos trajeron 'Penny Dreadful: City of Angels', que poco o nada tenía que ver.

'The OA'

Antes de que Netflix se convirtiera en el hervidero de cancelaciones que es ahora, nos llegó por sorpresa esta particular serie creada por Zal Batmanglij ('The East') y Brit Marling ('Otra Tierra'), también protagonista. Una enigmática apuesta donde una mujer ciega reaparecía, tras siete años en paradero desconocido, con la vista recuperada y una mística historia a sus espaldas.

Una serie única que podría haberse quedado en una sola temporada pero decidió continuar con una segunda aún más críptica si cabe. Esta continuación añadió más preguntas a las que ya teníamos y concluyó con un cliffhanger de lo más impactante que merecía haber podido desarrollarse, de no ser porque Netflix decidió ponerle punto y final a su trayectoria. Lástima, porque era de las propuestas más diferentes de la plataforma y podía haber dado mucho más de sí.

'Firefly'

Joss Whedon es ya un experto en cancelaciones. Le pasó en su momento con 'Buffy, Cazavampiros' (que sí, tiene final, pero hubiera merecido algo menos abrupto y más concluyente), 'Dollhouse', 'Ángel' y con la serie que nos ocupa. Esta historia que combinaba western y space opera, con Nathan Fillion al frente del reparto, se convirtió en un auténtico título de culto y podría haber volado muy lejos, si le hubieran dejado.

Todo "gracias" a Fox, que maltrató la serie emitiéndola de forma desordenada, con la consiguiente cancelación por bajas audiencias. El éxito de la edición en formato doméstico consiguió que 'Serenity' se convirtiera en realidad tres años después. La película continuaba las aventuras de sus personajes pero, aun así, nos supo a poco y nos dejó con las ganas de haber tenido más temporadas.

'Tan muertos como yo'

Otro experto en cancelaciones es Bryan Fuller, cuyas series más queridas han sido acabadas de manera precipitada: 'Hannibal', 'Criando Malvas', 'American Gods'... y 'Dead like me'. La serie sobre una adolescente que muere de repente al caerle un retrete encima y pasa a formar parte de una especie de organización del Más Allá, también encontró un final prematuro.

Esta comedia negra siempre tuvo una acérrima comunidad de fans pero se canceló tras dos temporadas, entre las cuales se produjo la marcha de Fuller de la serie debido al choque creativo entre él y los productores de la serie. Muchas tramas se quedaron a medias y, cinco años después, se intentó resucitar con una película que, sencillamente, no le hizo justicia al original.

'Cristal Oscuro: La era de la resistencia'

En una época donde abundan la falta de ideas, pocas veces hemos visto un "producto derivado" más inspirado que esta precuela de la película 'Cristal Oscuro'. Hecha con mimo y un cariño inmenso hacia la historia original, la serie escenificaba cómo surgió el conflicto entre gelflings y skeksis, utilizando marionetas para dar vida al elenco de personajes.

Lamentablemente, Netflix la canceló poco después de ganar el Emmy al mejor programa infantil (seguramente, por sus altos costes). Fue muy doloroso ver cómo una serie tan cuidada y artesanal se quedaba a las puertas, con un final abierto que merecía continuidad más allá de la conclusión que ya conocíamos por la película.

'Carnivàle'

Antes de 'Los Soprano', 'Juego de tronos' y otros títulos que consolidaron HBO como una marca relevante, 'Carnivale' se convirtió en uno de sus primeros grandes éxitos. Creada por Daniel Knauf ('The Blacklist'), su primer capítulo fue el más visto de HBO en su momento con su extraño cóctel de fantasía, drama histórico y criaturas de circo.

Fue una serie que polarizó a la audiencia y fue decayendo hasta acabar cancelada tras dos temporadas, dejando prácticamente todas las líneas argumentales en el aire y sin ningún tipo de conclusión. Una serie icónica que, por desgracia, se quedará eternamente inconclusa.

'Close Enough'

La animación también es víctima de cancelaciones y solo hay que echar un vistazo a la lista de series que han recibido el hachazo de HBO. Una de ellas es 'Close Enough', la nueva serie para adultos de JG Quintel ('Historias corrientes') que nos trasladaba a la caótica vida en Los Ángeles de una pareja de treintañeros con una hija de cinco años.

Esta estupenda comedia aguantó tres temporadas hasta que HBO anunció su final. Al ser episódica, no podemos decir que tuviera una trama principal que no se resolviera, aunque eso no quita que el último episodio fuera otro autoconclusivo más y no diera la despedida definitiva que merecían sus personajes.

'Sense8'

Terminamos con la querida serie de las hermanas Wachowski, donde se nos presentaban ocho personajes de distintas culturas con la capacidad de comunicarse y conectar entre sí, a pesar de estar en lugares diferentes. Una preciosa historia que también incluía elementos de ciencia ficción y que originalmente estaba pensada para cinco temporadas.

Al final se quedó en solo dos , ya que era una de las series más caras de producir para Netflix, y al menos tuvieron un especial de dos horas para darle una conclusión a la serie. A pesar de que pusieron toda la carne en el asador y terminaron por todo lo alto, la trama de fondo daba para mucho más y por eso nos dejó un sabor agridulce.