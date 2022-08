HBO Max borra 36 nuevas series de su catálogo, incluyendo originales como 'Generation', 'Close enough' y el late night de Elmo

Cuando en octubre del año pasado HBO dio el salto a convertirse en HBO Max, todos recordamos el desastre: series que no se encontraban por ningún lado, promesas incumplidas, capítulos que faltaban... Y ni siquiera todos sus originales. Desde la empresa nos pidieron tiempo: poco a poco se irían subiendo todas las series propias de la plataforma. Hoy, en la deriva a la que tristemente nos tienen ya acostumbrados y tras no subir, ni de lejos, la mitad del catálogo estadounidense, se sabe que 36 series desaparecerán del catálogo en Estados Unidos, incluyendo 20 originales... muchos de los cuales ni siquiera hemos visto en España.

No te conocimos y ya te echamos de menos

Es el caso de 'Aquaman: King of Atlantis' o 'The not-to-late night show with Elmo', que forman parte de una caterva de series de animación y acción real que serán literalmente borradas, como la más que decente 'Generation', que simplemente se desvanecerán en el aire al ser algunos de los títulos menos vistos para ahorrarse costes a la desesperada. Un nuevo movimiento de Warner, como la cancelación de 'Batgirl', aplaudido por unos y despreciado por otros.

La animación en particular ha sufrido un corte enorme, como ya se anunció hace unos días, y desaparecen series fabulosas como 'Infinity train', 'OK KO' o 'Close enough', entre otras. Pero esto no afecta solo a HBO Max: en el proceso al cambio de la nueva plataforma, también Discovery+ va a quedarse sin las series menos populares. ¿Os acordáis cuando decíamos "Bueno, si es un original no hay prisa por verlo, se quedará en la plataforma hasta que cierre"? Sorpresa.

Al menos algunas de las series borradas tienen su versión en formato físico, pero muchas otras solo se podían encontrar en HBO Max y ahora están perdidas, no sabemos si para siempre o hasta que Warner solucione sus problemas financieros.

A falta de algunos especiales de 'Barrio Sésamo' no especificados, estas son las 36 series que abandonan a final de esta semana HBO Max en EEUU (con asterisco las 14 que también tenemos en España y, por tanto, peligran). Algunas no son favoritas de nadie, pero muchas otras sí. Nunca es buena idea meterse con los fans de la animación...

Originales de HBO Max

'12 citas de Navidad' *

'About Last Night'

'Aquaman: King of Atlantis'

'Close Enough' (disponible en Netflix)

'Ellen’s Next Great Designer' *

'Esme & Roy'

'The Fungies!'

'Generation Hustle' *

'Generation' *

'Infinity Train' *

'Little Ellen'

'My Mom, Your Dad'

'Odo'

'Ravi Patel’s Pursuit of Happiness'

'Campamento mágico' *

'The Not-Too-Late Show with Elmo'

'The Runaway Bunny'

''Tig n’ Seek'

'Yabba Dabba Dino' *

Originales de HBO

'My Dinner with Herve' *

'Share' *

Cartoon Network

'Dodo'

'Elliott From Earth'

Mao Mao' *

'Poderosas magiespadas' *

'OK K.O.! – Let’s Be Heroes' *

'Tito yayo' *

'Victor y Valentino' *

Títulos adquiridos

'Detention Adventure'

'Messy Goes to Okido'

'Mia’s Magic Playground'

'The Ollie & Moon Show'

'Pac-Man and the Ghostly Adventures'

'Make It Big, Make It Small'

'Squish'