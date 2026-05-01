Una de las mejores películas de ciencia ficción y acción de la historia vuelve a los cines para celebrar su 35 aniversario

Rialto Pictures y StudioCanal acaban de anunciar el regreso a los cines de una de las películas de ciencia ficción y acción más míticas de todos los tiempos para celebrar el 35 aniversario de su estreno. El título en cuestión es 'Terminator 2: El juicio final', la excelente secuela que el propio James Cameron hizo del largometraje que lanzó su carrera tras las cámaras.

La fecha elegida para el reestreno de 'Terminator 2: El juicio final' es este 22 de mayo de 2026, estando además previsto que se lance en cuatro formatos diferentes: la versión original en 35 milímetros, la versión en 70 milímetros y restauraciones en 4K DCP y en 3-D DCP digital. Que no sea por falte de opciones.

Por ahora sólo en Estados Unidos

La mala noticia es que por ahora solamente se ha anunciado el reestreno de la secuela de 'Terminator' en Estados Unidos, pero me da que será una simple cuestión de tiempo que también pase en España. Y es que últimamente ha quedado bastante claro que el público reaccione bastante bien ante este tipo de iniciativas y las salas de cines necesitan usar cualquier baza que tengan a su alcance.

Yo confieso que he visto 'Terminator 2: El juicio final' en múltiples ocasiones, pero eso no impediría que me animase en el caso de que pueda verse en pantalla grande en nuestro país. Que ninguna de las siguientes secuelas ha logrado estar a su altura y ver de nuevo a Arnold Schwarzenegger enfrentado a un temible Robert Patrick es algo de lo más tentador.

Os recuerdo que 'Terminator 2: El juicio final' es aún hoy la película más taquillera de la saga con una recaudación mundial de 519 millones de dólares, cifra que todavía crecerá un poco más con motivo de este relanzamiento en cines.

Además, el propio Cameron ha comentado que prepara una 'Terminator 7' que promete ser imprescindible si vuelve a ponerse tras las cámaras. El problema es que él mismo se ha optado con un problema difícil de resolver, ya que no sabe qué puede contar que no haya sido superado ya por la realidad.

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