'The Boys' se carga a un personaje clave antes del final y cambia el rumbo de la serie. Creo que ha recuperado la coherencia después de dar tumbos en la temporada 5

Creo que no he sido la única que ha pensado en el episodio 4 de la quinta temporada de 'The Boys' como relleno. Parecía una entrega transitoria, centrada en conflictos que ya conocemos y que no avanzaban de forma significativa, algo bastante extraño si tenemos en cuenta que estamos en plena recta final de la serie.
Sin embargo, el episodio siguiente cambia por completo la percepción del rumbo de la temporada. Estructurado como una serie de viñetas centradas en distintos personajes, se centra en varios giros importantes y, sobre todo, en una muerte clave.
A partir de aquí habrá spoilers de 'The Boys'
Una lógica implacable
Lo que ocurre con Firecracker es uno de los momentos más decisivos y oscuros de la temporada. Introducida en la cuarta temporada, ha pasado la serie intentando ganarse el favor de Patriota a cualquier precio, incluso cuando él apenas le presta atención. Su obsesión llega a extremos inquietantes, como su disposición a someter su propio cuerpo para agradarle, una muestra de hasta dónde está dispuesta a llegar por validación y poder dentro de Los Siete. Sin embargo, su cercanía con Patriota siempre ha sido más bien una condena.
En el episodio en cuestión, Patriota premia su lealtad encargándole un proyecto tan delirante como inquietante: diseñar una nueva iglesia en la que él mismo será venerado como una especie de dios. Aunque Firecracker, de convicciones cristianas, intenta soportarlo, el miedo y la incomodidad son evidentes. Esa tensión va a más cuando empieza a cuestionarse su papel dentro de la secta que está ayudando a construir, especialmente tras una conversación con Soldier Boy, en la que deja entrever sus dudas.
Ese momento de vulnerabilidad, sin embargo, acaba siendo su sentencia. Soldier Boy traiciona su confianza y se lo comunica a Patriota, que interpreta cualquier signo de duda como una amenaza directa. Y la reacción es inmediata: Firecracker es expulsada de Los Siete. Además, poco después, en un intento desesperado por reafirmar su lealtad, pronuncia un discurso público en su honor, pero ya es tarde. Patriota la asesina brutalmente, estampando su cabeza contra una figura de un águila.
Lo más llamativo de su muerte no es solo la violencia con la que ocurre, sino el giro emocional que la precede. 'The Boys' consigue que, en el tramo final de su historia, Firecracker pase de ser un personaje abiertamente detestable a uno atravesado por miedo, ambición y contradicción. No se trata de una redención, sino de una exposición tardía de su humanidad. Porque la tenía, aunque no lo creyésemos. Y esto me ha vuelto a generar interés de nuevo por la serie.
Además, la muerte de Firecracker también funciona como una pieza más dentro de la sátira política que es 'The Boys', donde Patiota sigue siendo una figura inspirada en dinámicas de poder reales, y sus relaciones con sus seguidores reflejan mecanismos de lealtad, abuso y descarte. En ese contexto, Firecracker no es una excepción, sino un ejemplo más de cómo el universo de la serie castiga la ambición ciega y la sumisión total a figuras autoritarias.
En Espinof | La temporada 5 de 'The Boys' por fin aclara lo que pasó con una de sus tramas más polémicas. Creo que no es suficiente: intenta corregirlo sin mojarse
En Espinof | 'The Boys' arranca su temporada final con una despedida impactante y muy satisfactoria. Creo que es ideal para cerrar también el círculo de Hughie
Ver 6 comentarios