'The Boys' arranca su temporada final con una despedida impactante y muy satisfactoria. Creo que es ideal para cerrar también el círculo de Hughie

'The Boys' ya ha entrado oficialmente en su recta final y su regreso ha sido apoteósico, elevando todas las apuestas posibles, tensando todos los conflictos y recordándonos que nadie está a salvo. La quinta temporada arranca con los personajes completamente dispersos y con el mundo ya dominado por el régimen de Patriota.

La situación es más oscura y desesperada que nunca, pero más allá del caos, el primer episodio deja un momento clave que resume muy bien lo que ha sido la serie y que comentaremos a continuación sin escatimar en spoilers, claro.

Adiós con el corazón

Uno de los sucesos clave de la quinta entrega hasta ahora ha sido la muerte de A-Train. Un final inesperado, violento y, sorprendentemente, cargado de significado porque no es solo un shock más, sino el cierre de uno de los arcos más interesantes de la serie.

Todo arranca con una misión clara: rescatar a Hughie, Frenchie y Leche materna antes de su ejecución. La operación funciona, pero en medio del caos aparece Patriota y todo se complica. Cuando está a punto de matar a Hughie, A-Train interviene de forma inesperada en un giro que nadie ve venir y que cambia por completo el tono del episodio.

La muerte de A-Train no es solo impactante, sino que también está cargada de simbolismo. Justo antes de morir, se ríe en la cara de Patriota, un detalle que no pasa desapercibido si tenemos en cuenta la evolución del personaje. Durante toda la serie, A-Train ha estado definido por el miedo y la cobardía, especialmente frente a Patriota. Pero en sus últimos momentos, lo ve por lo que es: alguien inseguro, no el dios que se cree que es. Reírse de él es, en cierto modo, una forma de derrotarle.

Además, su muerte cierra perfectamente su arco de redención. Desde la temporada anterior, el personaje había empezado a cuestionarse y a intentar cambiar. Y aquí se cierra el círculo, porque muere intentando salvar a Hughie, precisamente la persona a quien arruinó la vida al inicio de la serie.

El detalle más potente está en la manera de morir, porque tropieza mientras intenta evitar atropellar a una persona inocente, justo lo contrario de lo que hizo en el primer episodio cuando mató a Robin. No borra lo que hizo, pero sí demuestra que ha cambiado. Un movimiento muy significativo para la serie.

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