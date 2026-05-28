Tom Hanks promete que 'Toy Story 5' nos va a hacer sufrir de lo lindo: "Tiene una de las escenas más desgarradoras de la saga"

Cuando se anunció que la factoría Pixar había puesto en marcha una quinta entrega de 'Toy Story' tras jurar y perjurar que la cuarta suponía el fin de las aventuras de Woody, Buzz y compañía, mi reacción fue ignorar por completo la existencia de la producción y pasar a otra cosa ante una total falta de interés. Pero, como rectificar es de sabios, he de reconocer que la cinta ha conseguido llamar mi atención poderosamente durante las últimas semanas.

Preparad los lacrimales

Por un lado, los primeros avances han dejado entrever que, por mucho que esté bajo el control de Disney, Pixar sigue siendo Pixar. Por otro, las declaraciones de Tom Hanks y Tim Allen en una entrevista con The Hollywood Reporter sobre cómo la Casa del ratón ha decidido abordar la tecnología, casi tirando piedras sobre su propio tejado, me han hecho tener esperanza en que 'Toy Story 5' no será un sacacuartos franquiciado sin alma ni sustancia.

Así ha hablado Hanks sobre el tema, asegurando que la cinta tiene una de las escenas más desgarradoras de la saga. Tocará armarse con un buen paquete de pañuelos.

Estas películas terminan hablándole [a la gente] y explicando con palabras cosas que, de todos modos, todo el mundo ya está pensando. Hay una de las escenas más desgarradoras que he visto en cualquiera de las películas de Toy Story: cuando a esa niña pequeña le hieren los sentimientos por lo que otras personas le escriben por mensaje de texto, y ella no entiende por qué. No sabe qué hizo mal, pero le duele, y eso es algo muy profético que incluir hoy en una película sobre niños pequeños y juguetes.

Además, el actor ha asegurado que, a pesar de que ya han pasado 30 años desde la primera vez, interpretar a Woody sigue teniendo miga.

Siempre me llevan a otro lugar emocional al que me alegra [ir] y, a la vez, me enfada que me hagan pasar por eso. Pero Tim [Allen] y yo hemos hecho esto lo suficiente. Cuando vi la primera escena en la que 500 Buzz Lightyears salen del agua, solo dije: "Oh, Tim va a gozar con esto". Menos mal que él tiene que dar voz a 500 cosas de esas y yo no.

Por su parte, Tim Allen, voz de Buzz Lightyear, ha celebrado la valentía de Disney por tratar temas an peliagudos para lo que califica como "una empresa tecnológica".

Hemos lidiado con cosas que yo no podría... Estoy realmente impresionado de que Pixar haya hecho esto, que se les ocurriera una idea, que de hecho lo hagan. Son una empresa tecnológica. Disney es una empresa tecnológica, y están atacando a los suyos, mirándose a sí mismos y viendo dónde encajan. Hay un par de escenas importantes en esta película que... se hizo un silencio total en nuestro pase previo, y todo el mundo dijo: "Hacia aquí es hacia donde nos dirigimos".

'Toy Story 5' llegará a nuestras salas de cine el próximo 17 de junio.

En Espinof | En Pixar borraron una película entera por error. La salvaron de milagro porque alguien tenía una copia en su ordenador. Y al final acabó en la papelera

En Espinof | Todas las películas de Pixar ordenadas de peor a mejor