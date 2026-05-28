Hoy en Netflix, una de las mejores películas de terror de la última década que ayudó a confirmar un universo cinematográfico inestable

En la fiebre de hacer universos cinematográficos interconectados, intentando crear una artificial sensación de posibilidades interminables y lore, hay pocos que hayan impactado tan directamente y se hayan esfumado con tanto impulso como el de ‘Cloverfield’. Al menos, nos dejó una película realmente notable con ‘Calle Cloverfield 10’ (’10 Cloverfield Lane’).

Calle de monstruos

Con Dan Trachtenberg haciendo su primer largometraje con un guion co-escrito por Damien Chazelle, y un repartazo con Mary Elizabeth Winstead, John Gallagher Jr. y John Goodman, este contenido ejercicio de terror fue lo mejor que dio aquella antología. Y ahora se puede ver en streaming a través de Netflix además de en SkyShowtime.

Intentando escapar de una opresiva y abusiva situación, Michelle coge el coche para intentar huir lo más lejos posible. En el camino tiene un accidente, despertando luego en una extraña habitación en la que se encuentra encerrada. Un misterioso hombre dice que es por su bien, que deben quedarse a resguardo del exterior por una amenaza extraña. La incógnita sobre si este hombre dice la verdad marca la convivencia forzada con él y otro desconocido.

Como esperable producto derivado de la infinita influencia de ‘La dimensión desconocida’, la idea de ‘Cloverfield’ como franquicia parecía a priori atractiva. Historias de diferente tamaño e ideas, incluso abordadas a través de tonos distintos a través de cineastas emergentes, conectadas meramente por un concepto principal que, eso sí, tiene el riesgo de quitar mucha tensión a la intriga de películas como esta.

Sin embargo, hay bastante bien trabajado por Trachtenberg y en el guion para plantear cuestiones más interesantes e incluso inquietud aunque haya cierto aire inevitable flotando en el ambiente. Decidir qué mal es el peor es también parte de la magia del conflicto desarrollado en ‘Calle Cloverfield 10’, y desarrollarlo como ejercicio de cámara limitado funciona en su beneficio.

Se permite incluso juguetear con el tono hacia algo más ligero y cómico, aprovechando la versatilidad y talento de un reparto muy notable y con estupenda química mutua. Aunque como universo haya acabado siendo algo inestable, e incluso prescindible, se le puede agradecer que diera pie a una de las mejores películas de terror de esta última década.

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