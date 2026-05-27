¿Robert Pattinson a la caza del Óscar? Inquietante tráiler de 'Primetime', la próxima gran apuesta de A24 en el terreno biopic

Para ser uno de los actores y estrellas más cotizados del momento, al frente de muchas películas ambiciosas de autores diferentes, Robert Pattinson no ha llegado a sonar en muchas quinielas de los Oscars. Pero todo puede cambiar si se confirman los mejores presagios en torno a su siguiente gran película.

La estrella de 'The Batman' y 'El drama' se pone al frente de 'Primetime', un thriller de periodismo y televisión basado en inquietantes hechos reales. A24 distribuye la película y la tiene prevista para el otoño de este año en Estados Unidos, con previsible paso previo por festivales de cine de alto prestigio. En España todavía no se conoce fecha de estreno.

La caza del depredador

Pattinson dará vida (y de nuevo una voz de acento inusual) a Chris Hansen, periodista de largo recorrido y éxito en la televisión gracias a su trabajo presentando 'To Catch a Predator'. En este programa de la NBC, el reportero estrella ayudaba a exponer a pederastas o gente que presentaba signos que le inclinaban a la pedofilia, creando señuelos para dirigirlos a una localización llena de cámaras para forzarles a confesar y luego entregarlos a la policía.

Este programa era líder de audiencias en su momento, aunque su legado se ha ido complicando con el paso del tiempo por las prácticas de ética cuestionable del programa y su presentador estrella, así como imitadores amateurs que le han ido saliendo en tiempos de YouTube. Este tambaleo de la reputación se retrata en el recientemente aclamado documental 'Predators', que en España sigue pendiente de estreno.

'Primetime' se centrará en el desarrollo del programa en su ascenso y apogeo, con el joven cineasta de culto Lance Oppenheim dirigiendo. Junto a Pattinson veremos en el reparto a intérpretes sólidos como Merritt Wever y Skyler Gisondo. Sólo lo que vemos en el primer tráiler compartido ya pone la piel de gallina, así que igual estamos ante uno de los estrenos de finales del año.

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