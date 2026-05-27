He visto ambas versiones de 'Spider-Noir' y para mí no hay color. Creo que la serie de Marvel funciona mucho mejor vista de esta manera

Día importante para los fans de Marvel en general y de Spider-Man en particular con el estreno de 'Spider-Noir', la que probablemente sea de las series más arriesgadas del personaje en cuanto a su apuesta por desarrollar una versión alternativa del superhéroe y, además, realizarse tanto en blanco y negro como en color.

Una decisión salomónica tomada ante las dudas por parte de los ejecutivos de que el blanco y negro no atrajera a tanto público. Y no les culpo, yo mismo soy de los que la ausencia de color provoca cierta pereza audiovisual, a falta de poder explicarlo de mejor manera. Aún así tenía muchas ganas de ver tanto la versión en color como en blanco y negro de la serie de Prime Video... y, si me permitís el juego de palabras, no hay color entre una y otra.

Protagonizada por Nicolas Cage, retomando el personaje ya visto en 'Spider-Man: Un nuevo universo', 'Spider-Noir' que se ha estrenado al completo, nos lleva por la vida de Ben Reilly, detective privado en horas bajas que se ve de un modo obligado a desempolvar su pasado como el único superhéroe de la ciudad de Nueva York, la Araña.

La mejor araña

Una fantástica adaptación del personaje para la que solo tengo halagos. Es ligera, altamente entretenida y combina perfectamente el género negro con el pulp de los años 30 y, por supuesto, lo superheroico. Si me preguntáis, a mí me ha convencido del todo y creo que después de una temporada de 'Daredevil: Born Again' que no terminó de entusiasmarme y de un final de 'The Boys' algo decepcionante, la serie ha resultado todo un soplo de aire fresco.

Aire fresco y, si lo veis en "Auténtico Blanco y Negro", resulta delicioso. O, por lo menos, creo que la versión para la que fue inicialmente concebida la serie es claramente superior a la "True-Hue Color". Que tampoco es moco de pavo esta última, por cierto.

Por un lado, el color saturado favorece bastante y tienes la sensación de estar viendo una película de los años 60 o 70 de gángsteres (que hay mucho de eso en 'Spider-Noir') ambientada igualmente en los 30. Da, de hecho, más la sensación de estar viendo los mismos decorados en los que se rodaron los grandes peliculones de la época.

Donde mejor funciona el color, en este sentido, es en las escenas de acción. Ahí sí que merece la pena ponerse esta versión ya que de algún modo se resalta más lo que está pasando sin miedo a que nos perdamos en los tonos más oscuros. Hablando de eso y, sin embargo, el claroscuro con el que se trabaja en la serie funciona mucho mejor en el blanco y negro.

En su homenaje, al menos a nivel fotográfico, del cine de los años 30 y 40, 'Spider-Noir' juega mucho con las luces y las sombras, con los espacios y planos y creo que aquí gana por goleada el blanco y negro. También a la hora de plasmar los efectos especiales, sean prácticos o no, quedan bastante mejor de este modo.

Al final creo que será cuestión de gustos personales ya que tanto la edición en blanco y negro como la de color están fantásticamente aprovechadas, sacando partido de todo su potencial visual. En realidad los defectos que se le puede sacar son percepciones. Yo me quedo, desde luego, con la versión en Blanco y Negro.

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