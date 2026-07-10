Los 11 mejores cines para ver 'La odisea' en España y por qué ninguno de ellos está a la altura de lo que quiere Christopher Nolan

Cada vez que Christopher Nolan estrena película, como quien dice, sube el pan. Esto, más allá de la fuerza mediática de sus producciones desde que se sumergió en el universo del hombre murciélago con 'Batman Begins', ha terminado estando directamente relacionado con los múltiples modos en los que podemos —o, casi mejor, debemos— ver los títulos de marras, y el caso de la inminente 'La Odisea', filmada íntegramente con cámaras IMAX, no es una excepción.

Después de la que se lió en su momento con 'Dunkerque', cuyas versiones en fotoquímico y en digital sometimos a análisis en un ya lejano 2017, las apuestas técnicas del cineasta y su director de fotografía de cabecera Hoyte Van Hoytema nos obligan a estudiar a conciencia nuestras opciones de visionado. Si estás dándole vueltas al tema, no te preocupes, porque traemos respuestas sobre las mejores opciones para acompañar a Matt Damon en su enésimo viaje de vuelta a casa.

Dónde (y cómo) ver 'La Odisea' en España

70mm

Vamos a dejar a un lado la alternativa de verlo en una sala tradicional con un DCP corriente y comencemos con nuestro querido fotoquímico. Dentro de nuestras fronteras tenemos cuatro salas en las que podremos disfrutar de 'La Odisea' proyectada en película de 70mm, cuya resolución equivale aproximadamente a 13K, y con una relación de aspecto de 2.20:1, similar al 2.35:1 tradicional pero con mayor tamaño en los márgenes superior e inferior.

Las instalaciones son las siguientes:

Phenomena Experience (Barcelona)

Cines Palafox (Zaragoza)

Cines Aragonia (Zaragoza)

mk2 Cine Paz (Madrid)

IMAX

Si lo que prefieres es una superficie de proyección gigantesca, tu alternativa es el IMAX Láser. Su relación de aspecto es de 1.43:1, su resolución es 4K y puede disfrutarse en las siguientes siete salas distribuidas en cinco comunidades de la geografía española:

Cinesa Diagonal Mar (Barcelona)

Cinesa Festival Park (Mallorca)

Cines Palafox (Zaragoza)

Cinesa Heron City (Las rozas, Madrid)

Cinesa Parquesur (Leganés, Madrid)

Kinépolis Ciudad de la Imagen (Madrid)

Kinépolis Valencia (Paterna, Valencia)

IMAX 70mm

No cabe duda de que el modo ideal de proyección para ver 'La Odisea' es un IMAX 70mm que combina lo mejor de dos mundos: las pantallas gigantescas que exprimen hasta el último milímetro de la relación de aspecto 1.43:1 y la resolución equivalente a 18K, y las bondades de un fotoquímico de gran formato en lo que respecta a color, textura y una luminosidad que resulta excesiva en las alternativas digitales.

Desgraciadamente, en España no disponemos de una sola instalación que cumpla con los requisitos para brindarnos una función de este calibre, existiendo en todo el mundo únicamente 41 salas, de las cuales 25 están en Estados Unidos. El resto se reparten entre Canadá (con nueve), Reino Unido (con tres), y en Bélgica, Francia, República Checa y Australia, con una por cabeza respectivamente. Nunca llueve a gusto de todos.

'La Odisea' se estrena en nuestras salas de cine el próximo 17 de julio.

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