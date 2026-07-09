Tom Hardy demuestra que es el alma de 'Tierra de mafiosos' en el electrizante tráiler de la temporada 2 de 'MobLand'

Hay que reconocer que a Guy Ritchie últimamente se le está dando tan bien la televisión como el cine. Solo en los últimos dos años, el cineasta británico ha roto récords en Netflix con una 'The Gentlemen' que arrasó en su estreno con más de 100 millones de reproducciones en todo el mundo y el número 1 en 75 países, y convirtió a 'Mobland' en el segundo mejor estreno original de la plataforma Paramount+, quedando únicamente por detrás de la fantástica 'Landman'.

Los mafiosos luchan por su tierra

Pues bien, el mismo día que sus señores de la mafia han mostrado primer el avance de su nueva tanda de episodios en Netflix, 'Tierra de mafiosos' —así se ha titulado 'Mobland' en nuestras tierras— ha hecho lo propio lanzando el intenso tráiler de la segunda temporada a ritmo de la 'Firestarter' de Prodigy. Y, claro, con semejante carta de presentación, es complicado que el hype no esté por las nubes.

En lo que respecta a la trama, queda claro que los próximos capítulos van a convertir Londres en un infierno en la tierra para los Harrigan. Al menos, así lo sugiere la sinopsis oficial:

Los Harrigan, al frente del mayor imperio criminal del norte de Londres, están al borde de una guerra civil, y sus rivales empiezan a darse cuenta. A medida que se intensifican las tensiones dentro de la familia Harrigan, su "hombre de confianza", Harry Da Souza, es el único que puede evitar que se desmoronen.

En lo que respecta al reparto, volveremos a contar con el trío de ases compuesto por Pierce Brosnan, Helen Mirren y Tom Hardy encabezándolo; todo ello después de que este último haya protagonizado una de las polémicas más sonadas del curso catódico 2026 después de que se anunciase su despido fulminante de la serie por, aparentemente, sus problemas de conducta y puntualidad en el set de rodaje.

Finalmente, todo quedó en agua de borrajas después de que Guy Ritchie y David Glasser, ambos productores ejecutivos de 'MobLand' mediasen entre Hardy y el shorunner Jez Butterworth en una reunión presencial para limar asperezas y llegar a diferentes acuerdos que han calmado la presunta tensa relación entre el guionista y la estrella, asegurando el regreso del bueno de Tom en una tercera temporada cuya confirmación oficial es cuestión de tiempo.

Por el momento, la segunda temporada de 'Tierra de mafiosos' llegará a Paramount+ el viernes 18 de septiembre, diez días después de que la de 'The Gentlemen' haga lo propio en Netflix. Tenemos nuestra dosis de criminales británicos a la Guy Ritchie más que cubierta.

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