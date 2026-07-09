La paradoja de 'Spider-Noir' en los Emmys 2026. Es la séptima serie más nominada, pero no la veremos en la gala

El que los Emmys tengan decenas de categorías hace que, a veces, las series de las que todo el mundo esté pendiente no sean precisamente las que más nominaciones acumulan. Y mirando la lista completa para los Emmys 2026 se encuentran curiosidades como que de las series con más de 10 nominaciones solo hay una que no estará en la gala principal, que se celebrará el 14 de septiembre.

Con 11 nominaciones, 'Spider-Noir' no es solo la séptima serie más nominada de los Emmys sino que se sitúa por encima de otras grandes ficciones del curso pasado nominadas a mejor serie como 'The Bear', 'Slow Horses' o 'La diplomática' por poner solo unos ejemplos. Sin embargo, las nominaciones a la serie protagonizada por Nicolas Cage han caído todas del lado de las categorías técnicas.

La suerte Parker Reilly

De esta manera, la versión pulp de Spiderman cuenta con nominaciones a "Diseño de producción para un programa de época o fantasía", "Fotografía", "Diseño de títulos", "Maquillaje prostético", "Composición musical", "Música original", "Edición de sonido", "Mezcla de sonido", "Efectos visuales en un episodio único", "Coordinación de escenas de acción" y "actuación de especialista".

No muy lejos de ellos queda 'Fallout' que con 9 nominaciones, todas técnicas, empata precisamente con 'El caballero de los siete reinos'. Curiosamente las dos de Prime Video, plataforma que brilla por su práctica ausencia entre las categorías que los Emmy considera "clave". Riz Ahmed por 'Bait' y la película 'Jefes de estado' son las únicas representantes de la plataforma.

El que la serie marvelita materialice alguna de sus 11 nominaciones, lo veremos el fin de semana del 5 al 6 de septiembre, cuando se realicen las dos ceremonias de entrega de los Creative Arts Emmy Awards. Por cierto, hablando de series de Marvel, la de Yahya Abdul-Mateen II como mejor actor por 'Wonder Man' es la única nominación que ha recibido Marvel Studios.

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