"No va a pasar". El creador de 'Hacks' deja claro qué va a pasar con el futuro de la serie y su spin-off, y, aunque duela, tiene toda la razón

Cuando 'Hacks' llegó a su final hace mes y medio, muchos pensamos que habían abierto la puerta a un proyecto que todos los fans estábamos deseando ver: un spin-off de Kayla y Jimmy solventando los problemas de sus representados en Hollywood. Sin embargo, no nos ha dado tiempo ni a soñar, porque sus responsables han cerrado inmediatamente cualquier puerta a soñar con una continuación de la serie.

Hacksta aquí hemos llegado

Las 24 nominaciones al Emmy no han sido suficientes para lanzarse como locos a hacer series derivadas, y Paul W. Downs, el creador de 'Hacks', se lo ha dejado muy claro a Variety: "No va a pasar. El motivo es que la historia ha sido muy importante para nosotros; hablamos de su final desde el principio. Como pudimos terminarlo de la forma en que lo hicimos, nos parece algo que no queremos cambiar en absoluto. Queremos que siga siendo tal y como era".

Estamos muy contentos con cómo acabó y nos alegra mucho la reacción del público ante el final de la serie. Por eso, es algo que queremos dejar [tal y como está]. Nunca lo había dicho de forma definitiva, pero ahora lo digo de forma definitiva. No estoy siendo evasivo, te estoy diciendo la verdad. No va a pasar.

A esto se le llama dejar las cosas claras, desde luego. Aunque otros spin-offs actuales como 'Better Call Saul' hayan demostrado vivir a la altura de los originales, Downs no se la quiere jugar. Hay que respetarlo, por mucho que queramos seguir escuchando los cantos de sirena del "tal vez algún día". Tras un espectáculo triunfal, no es mala idea recogerse y prepararse para el siguiente.

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