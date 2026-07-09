Fernando Trueba, director: "Los niños hoy pueden ver una película 500 veces. En nuestra época una vez y nunca más"

En la era de Filmin, HBO Max, Movistar Plus, Netflix y el resto de plataformas de streaming, cualquiera puede entrar, ver una película, disfrutarla y decidir si quiere volver a verla tantas veces como esté disponible. Aunque a veces echamos en falta algún título concreto, lo cierto es que hoy tenemos un acceso prácticamente ilimitado al séptimo arte. Un escenario muy distinto al que vivieron quienes crecieron a mediados del siglo pasado. Ese es el caso de Fernando Trueba, director de cine español.

El responsable de 'Belle Époque' (1992) aprovechó una entrevista en El Faro para la Cadena SER, rescatada por Esquire, para reflexionar sobre cómo ha cambiado la forma de ver cine desde su infancia. Trueba recordó un tiempo en el que la relación con las películas era completamente distinta, marcada por la escasez, la espera y la experiencia colectiva. "Yo, a esa edad, nunca había visto una película dos veces. No era como ahora, que los niños tienen plataformas, vídeos y todo eso, y pueden ver una película 500 veces. En nuestra época las películas se veían una vez y ya está, nunca más". Evidentemente, está tirando de hipérbole para destacar más su punto.

"Veías una película a trozos: entrabas con la proyección empezada, la terminabas, y luego te quedabas para verla desde el principio"

Pero no solo eso. El director tampoco quiso olvidarse de algo que para las nuevas generaciones —este servidor incluido— resulta casi arqueología cinematográfica: las salas de sesión continua. En su recuerdo, aquel sistema tenía algo de caótico y mágico a la vez: "En este caso era curioso, porque veías una película como a trozos: entrabas con la proyección empezada, la terminabas, y luego te quedabas para verla entera desde el principio. Así se veían las películas en los cines de barrio. Yo era del barrio de Estrecho, que tenía muchísimos cines, y funcionaban así. Ibas al cine, entrabas en la oscuridad, te sentabas donde podías y te quedabas hasta el punto en el que ya la habías visto; entonces te levantabas y te ibas. Decías: 'Vale, desde aquí ya la vi'", añadía.

Ese modo de ver cine —sin horarios estrictos, sin trailers, sin la idea de "sesión"— formaba parte de una cultura urbana hoy desaparecida. Era, en cierto modo, una experiencia algo comunitaria, como los cines con aforos multitudinarios que ya no son tan comunes: "Ahora que cada vez hay menos cines y son más pequeños, lo echo muchísimo de menos. Yo crecí en salas de mil butacas, incluso más. El Cine Europa, creo recordar, tenía dos mil y pico. Ver una sala así, llena de gente, viendo una comedia… pienso en la pena que me da por los chavales de ahora, que no pueden ir a un cine y reírse con mil personas a la vez", concluyó. La verdad, una curiosa reflexión esta.

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