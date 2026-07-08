Estrenos (8 de julio): 48 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin, Apple TV y Atresplayer

Viendo las tremendas audiencias que está haciendo el Mundial de fútbol no sé si quedará alguien por ahí para ver algo entre partido y partido. Pero es que no paran de llegar estupendos estrenos al streaming. Concretamente 48 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus, Apple TV, Atresplayer, HBO Max y Disney+. Veamos.
Índice de Contenidos (11)
Ágata y Lola
Creada por Carlota Dans y Alfonso Blanco | Reparto: Eva Martín y Mireia Oriol
Aunque no lo dicen en las promos, hablan por sí mismas. Tenemos la adaptación española de una de las series francesas más populares de la década: 'Astrid et Raphaëlle' (Bright Minds). En esta ocasión tenemos una versión ambientada en Galicia donde una policía veterana debe hacer equipo con una joven
- Estreno el domingo en Atresplayer | 8 episodios, semanal
La casa de la pradera
Creada por Rebecca Sonnenshine | Reparto: Alice Halsey, Luke Bracey, Crosby Fitzgerald y Skywalker Hughes
Directamente, una de las series más esperadas de este 2026 y que nos promete todo un abracito caliente en lo que volvemos a ver décadas después las aventuras de la familia Ingalls en su periplo por el oeste.
- Estreno el jueves en Netflix | 8 episodios
Todos los estrenos
Netflix
- Los ases (viernes)
- Blinded by the Light (jueves)
- El capo del bloque (sábado)
- La casa de la pradera (jueves)
- Furia ciega (jueves)
- Guerra de cheerleaders (jueves)
- Hasta el final (miércoles)
- Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo (viernes)
- Naufragio. Pesadilla en el mar (viernes)
- No tengo miedo (miércoles)
- One Piece Heroines (sábado)
- Pulseras rojas (miércoles)
- Salcedo, cuero y boogaloo (miércoles)
- Thunder 3 (miércoles)
- The Tick (miércoles)
Prime Video
- Atrapando a un monstruo (viernes)
- Boulevard (viernes)
- De campesino cuarentón a espadachín legendario II (miércoles)
- La Feria (viernes)
Disney+
- Bluey: Compilados (miércoles)
- Cambio de marcha T2 (miércoles)
- La princesa Sofía: escuela de magia (miércoles)
- Though I am an Inept Villainess (domingo)
- Tokyo Revengers T1 (jueves)
HBO Max
- A una isla de ti (jueves)
- Furia de titanes (sábado)
- Ira de titanes (sábado)
- Secretos de un escándalo (domingo)
- Troya (sábado)
Movistar Plus
- Amarga navidad (viernes)
- Cutting Through Rocks (sábado)
- Fox Hunt (domingo)
- Free Nelson Mandela (miércoles)
- ICK (jueves)
Filmin
- El accidente
- El arquitecto
- B.O.Y. (Bruises of Yesterday)
- El exorcismo De Dios
- Max, mi amor
- Mi robot favorito
- No dormirás esta noche
- No soy yo
- El primer gran asalto al tren
- Toda una vida de Claude Lelouch
- Todos rieron
- Los unos y los otros
Otros
- Ciclos T5 (miércoles)
- Ágata y Lola (domingo en Atresplayer)
Todo lo mejor en Espinof
Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.
Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.
En Espinof | Las 37 series más esperadas de 2026: la nueva serie de 'Juego de tronos', la secuela de 'El cuento de la criada', el Spider-Man más pulp y más
En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más
Ver 0 comentarios