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Estrenos (8 de julio): 48 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin, Apple TV y Atresplayer

Estrenos (8 de julio): 48 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin, Apple TV y Atresplayer

Nos mudamos a La casa de la pradera, las Astrid y Raphaëlle españolas y mucho más

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Viendo las tremendas audiencias que está haciendo el Mundial de fútbol no sé si quedará alguien por ahí para ver algo entre partido y partido. Pero es que no paran de llegar estupendos estrenos al streaming. Concretamente 48 series, películas y documentales en NetflixPrime VideoFilmin, Movistar Plus, Apple TV, Atresplayer, HBO Max y Disney+. Veamos.

Índice de Contenidos (11)

Ágata y Lola

Creada por Carlota Dans y Alfonso Blanco | Reparto: Eva Martín y Mireia Oriol 

Aunque no lo dicen en las promos, hablan por sí mismas. Tenemos la adaptación española de una de las series francesas más populares de la década: 'Astrid et Raphaëlle' (Bright Minds). En esta ocasión tenemos una versión ambientada en Galicia donde una policía veterana debe hacer equipo con una joven 

  • Estreno el domingo en Atresplayer | 8 episodios, semanal

La casa de la pradera

Creada por Rebecca Sonnenshine | Reparto: Alice Halsey, Luke Bracey, Crosby Fitzgerald y Skywalker Hughes

Directamente, una de las series más esperadas de este 2026 y que nos promete todo un abracito caliente en lo que volvemos a ver décadas después las aventuras de la familia Ingalls en su periplo por el oeste.

  • Estreno el jueves en Netflix | 8 episodios
Comparativa de Netflix, Max, Disney+, Amazon Prime Video, Movistar Plus+, Filmin y otras plataformas de streaming: precio, catálogo, ventajas e inconvenientes
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Comparativa de Netflix, Max, Disney+, Amazon Prime Video, Movistar Plus+, Filmin y otras plataformas de streaming: precio, catálogo, ventajas e inconvenientes

Todos los estrenos

Netflix

  • Los ases (viernes)
  • Blinded by the Light (jueves)
  • El capo del bloque (sábado)
  • La casa de la pradera (jueves)
  • Furia ciega (jueves)
  • Guerra de cheerleaders (jueves)
  • Hasta el final (miércoles)
  • Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo (viernes)
  • Naufragio. Pesadilla en el mar (viernes)
  • No tengo miedo (miércoles)
  • One Piece Heroines (sábado)
  • Pulseras rojas (miércoles)
  • Salcedo, cuero y boogaloo (miércoles)
  • Thunder 3 (miércoles)
  • The Tick (miércoles)

Prime Video

  • Atrapando a un monstruo (viernes)
  • Boulevard (viernes)
  • De campesino cuarentón a espadachín legendario II (miércoles)
  • La Feria (viernes)

Disney+

  • Bluey: Compilados (miércoles)
  • Cambio de marcha T2 (miércoles)
  • La princesa Sofía: escuela de magia (miércoles)
  • Though I am an Inept Villainess (domingo)
  • Tokyo Revengers T1 (jueves)

HBO Max

Movistar Plus

  • Amarga navidad (viernes)
  • Cutting Through Rocks (sábado)
  • Fox Hunt (domingo)
  • Free Nelson Mandela (miércoles)
  • ICK (jueves)

Filmin 

  • El accidente
  • El arquitecto
  • B.O.Y. (Bruises of Yesterday)
  • El exorcismo De Dios
  • Max, mi amor
  • Mi robot favorito
  • No dormirás esta noche 
  • No soy yo
  • El primer gran asalto al tren
  • Toda una vida de Claude Lelouch
  • Todos rieron
  • Los unos y los otros

Otros

  • Ciclos T5 (miércoles)
  • Ágata y Lola (domingo en Atresplayer)
'La casa de la pradera' solo es el tercer libro de una saga de 9 novelas y 59 spin-offs. La serie de televisión solo cogió el título e hizo caso omiso al resto
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'La casa de la pradera' solo es el tercer libro de una saga de 9 novelas y 59 spin-offs. La serie de televisión solo cogió el título e hizo caso omiso al resto

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO MaxPrime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las 37 series más esperadas de 2026: la nueva serie de 'Juego de tronos', la secuela de 'El cuento de la criada', el Spider-Man más pulp y más

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