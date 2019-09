'Blinded by the Light (Cegado por la luz)': la música de Bruce Springsteen sirve de apoyo a un simpático pasatiempo

Los biopics de estrellas de la música han gozado de una gran popularidad últimamente. Dudo que ninguno logre repetir jamás el enorme éxito de ‘Bohemian Rhapsody’, pero ‘Rocketman’ sí que mucho mejor como película. Entre ambas se produjo el estreno mundial de ‘Blinded by the Light (Cegado por la luz)’ -aunque a España no llega hasta este viernes 20 de septiembre-, una cinta que recurre a Bruce Springsteen de una forma muy diferente de la que se usaba a Freddie Mercury y Elton John en las dos obras mencionadas.

‘Blinded by the Light (Cegado por la luz)’ no es una película destinada a enaltecer la figura de un músico irrepetible, sino para mostrar la gran influencia que sus canciones llegaron a tener en la vida del periodista Sarfraz Manzoor. La música del autor de temas como ‘Born in the USA’ resultó esencial para encontrar su lugar en la vida y esta cinta dirigida por Gurinder Chadha es un simpático pasatiempo que te deja con una sonrisa en la boca.

Descubriendo quién quiere ser

Lo primero que deja claro Chadha en ‘Blinded by the Light (Cegado por la luz)’ es que no se trata de una reflexión profunda sobre lo que significó crecer para un indio en Reino Unido a finales de los 80. La directora de ‘Quiero ser como Beckham’ ha abordado esa temática de forma constante a lo largo de su cine, pero en la cinta que nos ocupa impera el amor por la música y la influencia que puede ejercer en ti.

Hay una escena muy ilustrativa sobre el error que sería abordar la película como un mero reflejo cultural: el protagonista y un amigo suyo proponen crear un programa de radio y son inicialmente rechazados porque creen que simplemente van a poner canciones de música india. Sí, eso forma parte de su identidad -en el caso del personaje interpretado por Viveik Kalra más como un obstáculo por la resistencia de su padre a adaptarse a los nuevos tiempos-, pero no es lo único que los define.

Chadha sí que recalca en varios ocasiones los orígenes del protagonista -no esperéis que eso sea algo anecdótico como podía suceder en el caso de la reivindicable ‘Yesterday’-, pero nunca se convierte en su objetivo principal, ni siquiera en los momentos más tensos. A decir verdad, es mucho más interesante ver ‘Blinded by the Light (Cegado por la luz)’ como la historia del despertar de una persona, el momento en el que tiene claro lo que quiere ser.

En este caso la fuerza de Springsteen termina de animarle a sumergirse en el mundo de la escritura. El talento ya lo tenía, pero le faltaba la decisión para darlo todo por mucho que una profesora -correcta pero algo desaprovechada Hayley Atwell- no dejase de empujarle creativamente. No es que haya nada ahí en términos meramente argumentales especialmente memorable, pero Chadha sabe cómo manejarlo para no perder nunca el interés del espectador.

Un buen crowd pleaser

Su gran arma, obviamente, es la obra de Springsteen, pero hay que crear algo alrededor de ella. Es verdad que en algunos momentos quizá se hace de forma demasiado explícita con el protagonismo cantando las bondades de sus temas, pero al menos no se limita a eso e incluso sabe introducir algunas canciones dentro del relato sin que se sienta forzado.

Eso se debe en parte al encanto de Kalra, quien sabe manejar la inocencia del personaje sin resultar cansino y también contagiarnos el entusiasmo a medida que va dando pasos adelante en su formación como persona. Aquí demuestra tener la capacidad para convertirse en lo que uno entendería como una persona normal, pero dándole el toque necesario para que uno pueda conectar con sus andanzas incluso aunque no sea un gran fan de la música del Boss.

Todo ello está ilustrado desde la sencillez, no complicándose nunca más de la cuenta en el trabajo de puesta en escena. Chadha prefiere que todo respire, sabedora del buen material que tiene entre manos. Sí que uno puede echar en falta algo más de convicción en los vericuetos puramente dramáticos de la historia, pero el enfoque de ‘Blinded by the light (Cegado por la luz)’ está claro desde un primer momento y funciona bastante bien como lo que quiere ser.

En resumidas cuentas

‘Blinded by the light (Cegado por la luz)’ responde bastante bien al concepto de crowd pleaser. No se anda por las ramas ni quiere ser otra cosa que una película que te haga pasar un rato agradable en el cine disfrutando de la magia de Springsteen y del viaje personal de su protagonista. Peca de ser algo superficial pero lo maneja con soltura.