Antena 3 va a estrenar el remake de una de las series policíacas francesas mejor valoradas. Por alguna razón, no quieren que sepamos que es una adaptación

Que se realicen remakes o versiones patrias de series que triunfan en el extranjero es algo bastante habitual en la industria televisiva. Nos puede gustar más o menos, pero la lógica es contundente: el mero hecho de que una serie extranjera funcione es un aval mejor para el ejecutivo de las cadenas que el que pueden tener otras ideas originales.

Dicho esto, si bien esto es habitual, lo justo es también decir que, efectivamente, tal serie de próximo estreno es una adaptación. Por alguna razón, ese dato se les ha olvidado decirlo a la gente de Atresmedia a la hora de hablar de la adaptación española de una de las series francesas policíacas más populares: 'Astrid et Raphaëlle', más conocida en España como 'Bright Minds'.

No tan Brights

Con fecha de estreno programada para el próximo domingo 12 de julio en atresplayer (para posterior estreno en Antena 3), 'Ágata y Lola' está protagonizada por Eva Martín (Lola) y Mireia Oriol (Ágata) y sigue la historia de una policía impulsiva que se ve haciendo equipo con una brillante documentalista del archivo policial, que está en el espectro autista.

A poco que hayáis visto bien la serie francesa original (que se ve aquí a través de Cosmo y Atreseries) bien algunos de sus remakes (como la británica 'Patience'), ya solo con la sinopsis (y con la promo) habréis visto que se trata claramente de un remake. Algo tan evidente que no se explica que desde Atresmedia omitan ese dato en sus comunicados.

No es el único dato que omiten, eso sí, ya que por alguna razón las series se hacen solas y en notas de prensa e información oficial en las webs de Atresmedia, no mencionan ni el hecho de que es un remake, ni quién está detrás de las cámaras. Carlota Dans y Alfonso Blanco en el guion (junto a Nina Hernández) y María Togorres y Oriol Ferrer.

Sí que son más transparentes, menos mal, Portocabo, la productora de la serie que sí que hablan del equipo creativo y admiten que «el punto de partida de esta nueva ficción es la pareja protagonista de la serie francesa Astrid y Raphaëlle, emitida por France Television» y en palabras del guionista y productor ejecutivo Carlos Blanco «tomamos la historia de la pareja protagonista como punto de partida, pero le imprimimos nuestra identidad.»

Unas declaraciones que implica cierta distancia con el material original cuando a poco que veas el tráiler tiene elementos calcados al inicio de la serie francesa más allá de "la pareja protagonista". Además, en los créditos sí que pone (en pequeñito pero está) que adaptan el episodio piloto de la serie, escrito por Alexandre Seguins y Laurent Burtin, lo que hace de querer distanciar el remake algo todavía más absurdo.

En Espinof | 'Sira'. Todo lo que sabemos de la esperada secuela de 'El tiempo entre costuras' en Antena 3 y Netflix