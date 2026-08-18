La frenética película española que está arrasando en Netflix es una montaña rusa de emociones con unos paisajes espectaculares. Y está basada en hechos reales

Basta con ver 'La fiera' para saber por qué ha conseguido colarse entre las películas más vistas últimamente en Netflix. Salvador Calvo nos deja aquí una película de aventuras basada en hechos reales que convierte el salto BASE en una experiencia tan fascinante como angustiosa.

Después de 'Valle de sombras', el director vuelve a demostrar su capacidad para sacar partido de los paisajes naturales y encuentra en las montañas, los vuelos y los saltos imposibles el escenario perfecto para hablar de una forma de entender la vida marcada por el riesgo y la necesidad de sentir cada instante como si fuese el último.

Coqueteando con la muerte

La película nos presenta a Carlos, Darío y Armando, tres amigos que encuentran en el salto BASE una forma de experimentar sensaciones que no encuentran en ningún otro lugar. Un día todo cambia cuando descubren el salto con traje de alas, una modalidad que les da todavía más adrenalina, pero que también amplía los riesgos, hasta el punto de que empiezan a plantearse objetivos cada vez más ambiciosos, incluido batir un récord mundial.

Uno de los grandes aciertos de 'La fiera' es que no juzga a sus protagonistas. A través de entrevistas y de un formato cercano al falso documental, conocemos sus miedos, sus motivaciones y sus distintas formas de entender la vida. Para algunos, después de una experiencia traumática, lo lógico sería frenar; para otros, son precisamente esas experiencias las que les animan a seguir volando. La película deja que cada personaje defienda su manera de entender la existencia y coloca al espectador en la posición de tener que decidir qué haría en su lugar.

Y esa reflexión alcanza a sus familias. Las parejas, los padres y los hijos de estos deportistas viven sus decisiones desde una mezcla de amor, miedo, respeto, orgullo e incluso fascinación. Ahí aparece uno de los debates más interesantes de la película: la libertad individual tiene límites cuando nuestras decisiones afectan directamente a las personas que dependen de nosotros.

También ayuda, y mucho, el reparto. Carlos Cuevas está especialmente magnético, mientras que Miguel Bernardeau aporta una presencia más firme y Miguel Ángel Silvestre interpreta a su personaje con una chulería que encaja perfectamente con esa filosofía de lanzarse al vacío.

Pero si hay algo que convierte 'La fiera en una experiencia especialmente potente es su apartado visual. Las montañas, los vuelos y las localizaciones naturales de España y Suiza son absolutamente espectaculares, y Calvo aprovecha cada plano para transmitir la sensación de libertad y vértigo que buscan sus protagonistas.

Maneja muy bien la tensión y consigue que nunca tengas claro qué va a ocurrir después. Entre la belleza de la naturaleza y la amenaza constante de la tragedia, la película termina construyendo un viaje que puede zarandearte bastante más de lo que esperas.

La tenéis en Netflix.

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