¿Ha sido cancelada la saga de ciencia ficción de Zack Snyder en Netflix? Hay novedades

Después de abandonar el universo de DC y conseguir estrenar finalmente su propio montaje de 'Liga de la Justicia', Zack Snyder encontró en Netflix la oportunidad de construir desde cero una gran saga de ciencia ficción. Estamos hablando de 'Rebel Moon', un proyecto que el director llevaba años desarrollando y que llegó a la plataforma en 2023 dividido en dos películas.

Concebida como una especie de gran epopeya espacial al estilo de 'Star Wars', la ambiciosa propuesta estaba llamada a convertirse en una nueva franquicia con películas, series, videojuegos y cómics alrededor de su universo. Sin embargo, la recepción de las dos entregas estuvo muy lejos de cumplir las expectativas y, con el paso del tiempo, el futuro de la saga parece cada vez más complicado, hasta el punto de que el propio Snyder ha reconocido que no está claro que pueda continuar.

Una tercera parte que cada vez está más lejos

Las dos películas de 'Rebel Moon' no consiguieron convertirse en el fenómeno que Netflix y Snyder buscaban. La primera parte, 'La niña del fuego', llegó en diciembre de 2023, mientras que 'La guerrera que deja marcas' continuó la historia unos meses después. Ambas recibieron una respuesta especialmente fría por parte de la crítica y del público, y tampoco consiguieron generar el impulso necesario para que el ambicioso universo diseñado por Snyder avanzara al ritmo previsto.

Y la estrategia que siguieron después tampoco terminaron de solucionar la situación. Snyder estrenó posteriormente versiones extendidas de ambas películas, presentadas como sus montajes del director, pero la existencia de estas nuevas versiones no fue suficiente para cambiar sustancialmente la percepción alrededor de la saga. El proyecto que aspiraba a expandirse mucho más allá de las dos películas quedó así en una situación incierta, con varios de los proyectos que se habían planteado alrededor de la franquicia sin llegar a materializarse.

Sin embargo, el nuevo proyecto cinematográfico de Snyder podría servir para recuperar parte de esa confianza. Se trata de 'The Last Photograph', una película bélica que no forma parte del catálogo de Netflix y que supone un cambio de registro respecto a la ciencia ficción espacial de 'Rebel Moon'. Aunque las primeras reacciones recogidas tras su presentación en Toronto tampoco han generado mucho entusiasmo.

En este contexto, las palabras del propio Snyder nos dicen mucho especialmente reveladoras. Preguntado por la posibilidad de continuar la historia, el director dejó claro que el principal obstáculo es que las películas necesitan encontrar todavía a una audiencia más amplia: "Es una de esas situaciones en las que creo que las películas necesitan volverse un poco más populares y, en cierto modo, ser redescubiertas para que podamos hacer otra". No es exactamente una confirmación de que 'Rebel Moon' haya terminado, pero sí una señal de que una tercera entrega no está asegurada.

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