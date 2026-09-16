Zack Snyder, sobre su terrible experiencia con 'Liga de la Justicia' en uno de los peores años de su vida. "Hubo un momento en el que toqué fondo"

En esta vida siempre sufriremos heridas que son especialmente complicadas de cicatrizar. Por supuesto, un cineasta acostumbrado a moverse en las grandes ligas de Hollywood siempre estará expuesto a infinidad de situaciones que hagan mella tanto en lo personal como en lo profesional y, en el caso de Zack Snyder, puede que uno de sus puntos más bajos se diese en torno al año 2017, cuando una tormenta perfecta desestabilizó por completo su vida.

Tocando fondo

Fue por aquél entonces cuando el fallecimiento de su hija Autumn, que decidió acabar con su vida a los 20 años de edad tras una larga batalla contra la depresión, golpeó a un Snyder que vio cómo su 'Liga de la Justicia' mutó en un producto que nada tenía que ver con su visión después de que el estudio decidiese apartarle del proyecto y sustituirle por Joss Whedon.

Ahora, en una interesantísima entrevista con Variety, el cineasta ha aportado más detalles sobre este terrible momento en el que, según afirma, tocó fondo.

Hubo un momento, cuando se estrenó [La Liga de la Justicia], en el que toqué fondo porque la avalancha de críticas fue una locura. No solo perdí a mi hija, sino que además estrenaron esta versión de la película en la que yo no tuve nada que ver y mi nombre aparece en una película que no hice.

Lo único que podía pensar Snyder era "¿Y qué más?". Finalmente, lejos de un acercamiento mucho más proactivo por parte de Warner Bros., lo único que consiguió por parte del estudio fue una disculpa y un "tenías razón" que, a efectos prácticos, sirvieron más bien de poco.

Me reuní con un ejecutivo de Warner Bros. y me dijo: “Sabes, Zack, tengo que decirte una cosa: tenías razón en todo”. Y yo le respondí: “Es muy amable por tu parte”. Y él continuó: “Estábamos en tu contra y, al final, tenías razón”… [Se oponían a mí en] toda la visión del universo DC y en mi forma de hacer películas y todo lo demás. Intentaron controlarlo —y solo me refiero al equipo directivo que había entonces y que ya no está—.

De hecho, el de Green Bay ha llegado a barajar la idea de que a Warner le vino bastante bien lo ocurrido con su hija para hacerse con el control de la producción. Un día más en la Meca del cine.

Tenían una propiedad intelectual enorme que vale una fortuna y puedo entender que quisieran protegerla lo mejor posible, ya que todos sus puestos de trabajo dependían de que funcionara, y la habían puesto en manos de un loco —o eso creían—, así que esa parte de ellos pensaba, y esto va a sonar horrible: “Lo que le ha pasado a Zack es una oportunidad para que recuperemos la película ahora”.

Por suerte, a base de insistencia y de la presión de un fandom que, no lo vamos a negar, puede llegar a ser tremendamente tóxico, Zack Snyder consiguió brindarnos su visión de 'La Liga de la Justicia' con su anhelado 'Snyder Cut', haciendo justicia —valga la redundancia— al supergrupo de DC en una épica que puso punto y final a uno de los pasajes más convulsos de la esfera hollywoodiense de la década pasada.

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