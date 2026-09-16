Los Javis van en busca del Óscar. 'La bola negra' representará a España como Mejor Película Internacional

Hace unos días supimos la lista definitiva de las tres posibles candidatas para representar a España en la próxima edición de los Premios Óscar. La cosa estaba entre 'Los domingos' de Alauda Ruíz de Azúa, 'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen y 'La bola negra' de Javier Calvo y Javier Ambrossi, pero al final parece que la campaña internacional de los Javis ha surtido efecto.

Los Javis van a Hollywood

Para muchos el pescado estaba vendido desde hacía semanas, especialmente tras el éxito que cosechó 'La bola negra' en el Festival de Cannes. En un año buenísimo para el cine español, los Javis se han impuesto y su película ha sido elegida por la Academia de Cine para representar a España en la 99ª edición de los Premios Oscar como Mejor película internacional.

Así que 'La bola negra' se medirá frente a 'Fjord' (la ganadora de la Palma de Oro en Cannes), 'Rose', 'Coward', 'Aontas', 'El deshielo' o 'All of a Sudden'. Habrá que ver qué tal se nos da, pero en Hollywood tienen ya los ojos puestos en Calvo y Ambrossi y no tendría que sorprendernos si se convierten en sus nuevos niños bonitos.

'La bola negra' ya lleva un recorrido internacional bastante intenso, con el premio a Mejor Dirección para Calvo y Ambrossi en Cannes. También se ha hecho con el Premio del Público en el Sydney Film Festival y ahora salta al Festival Internacional de Cine de Toronto.

Mientras tanto, en España podremos ver 'La bola negra' en cines a partir del próximo 25 de septiembre. Después estará disponible en la plataforma Movistar Plus, que además se ha apuntado un tanto tremendo este año porque las tres películas españolas preseleccionadas para los Premios Óscar son parte de su parrilla de producciones originales.

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