Las 9 sorpresas y decepciones de los Premios Emmy 2026, del triunfo del mejor terror al bochorno del in memoriam

Una vez superada la resaca de la pasada madrugada, este martes 15 de septiembre al fin podemos decir eso de "¡Queda inaugurada la temporada de premios!". Y es que hace unas horas se repartieron unos Premios Emmy 2026 que, como suele ocurrir en cualquier ceremonia del estilo que se precie, nos han dejado un buen puñado de sorpresas, tanto en forma de alegría como de decepción.

A continuación, os propongo un repaso por los puntos más dulces y amargos de una noche que, probablemente, encontró su punto álgido en el gran puñetazo sobre la mesa de Apple TV y su eslabón más débil en el propio evento en sí, que desató más de un bostezo pese a contar co una ligera nota positiva que no veíamos venir los asiduos a estas citas: terminó tres minutos antes de lo previsto.

Alegrías

Lo de Widow's Bay

Como no podía ser de otro modo viniendo de un devoto del género como un servidor, la gran alegría de los Emmy 2026 no fue otra que la hegemonía de 'Widow's Bay' en las categorías de comedia. Nada menos que 14 galardones, incluyendo los de mejor serie, mejor actor, mejor guion y mejor dirección, que confirman la producción de Apple TV como uno de los grandes títulos de la temporada.

El puñetazo sobre la mesa de 'DTF St. Louis'

Era difícil de prever teniendo delante contendientes de la talla de 'Bronca' o 'La bestia en mí' y un tono mucho más ligero que algunas de sus competidoras —lo cual, a veces, termina jugando a la contra—, pero 'DTF St. Louis' se terminó convirtiendo en la reina de las miniseries con la friolera de siete estatuillas, incluyendo la mejor producción de su categoría.

Kate O'Flynn rompiendo quinielas

Volvemos una vez más a 'Widow's Bay' para celebrar el que, probablemente, sea el sorpasso más inesperado de la gala. Este no fue otro que el de Kate O'Flynn, cuyo papel como Patricia en la serie de Apple le sirvió para hacerse con el Emmy a la mejor actriz de reparto, superando a la principal candidata en casi todas las quinielas: la incontestable Hannah Einbinder, que no repitió galardón por su trabajo en 'Hacks'.

El hito de Sally Field

La de los Emmy 2026 fue una noche de récords, y uno de ellos estuvo protagonizado por Sally Field, que a sus 79 años demostró que la edad no está reñida con el talento y el reconocimiento tras alzarse con el premio a la mejor actriz principal en una serie limitada o película gracias a su trabajo en 'Criaturas luminosas'.

El récord histórico de Matthew Rhys

La pasada madrugada, Matthew Rhys logró hacer algo que nadie había conseguido en los 78 años de historia de los Premios Emmy: llevarse dos estatuillas a actor principal en una misma noche. Concretamente, el intérprete se ha llevado los de mejor actor en la categoría de comedia —cortesía de 'Widow's Bay'— y en mejor serie limitada —gracias a 'La bestia en mí'—. Grande.

Decepciones

Lo del in memoriam, para no variar

Para no variar, una de las grandes ya no decepciones, sino cagadas —si se me permite el término— de los Emmy 2026 estuvo relacionada con el siempre farragoso segmento del in memoriam. Entre difuntos de primera y de segunda, también se colaron las típicas ausencias inexplicables, que este año incluyeron —o excluyeron, según se mire— a figuras de la talla de Chuck Norris o Nicholas Brendon

Emmys so white

En pleno 2026 resulta un tanto incomprensible, pero de entre todos y cada uno de los actores y actrices que levantaron un Emmy anoche, no hay uno solo que no sea blanco. ¿Volvemos a la carga con el eslógan que marcó los Premios de la Academia hace unos años y que rezaba aquello de "Oscars so white"? Todo parece indicar que sí.

La amarga despedida de Hacks

Tras cinco temporadas y 47 episodios, muchos esperábamos una despedida a lo grande de 'Hacks' en la temporada de premios. Desgraciadametne, la serie se ha tenido que conformar con cerrar el telón en los Emmy con un único galardón que ha acabado, merecidísimamente, en manos de su actriz principal Jean Smart. Menos da una piedra.

El aburrimiento del lunes con la NFL de por medio

Cada año que pasa es más complicado que una ceremonia de entrega de premios, ya sean del cine o la televisión, nos sorprenda, entretenga y estimule para, al menos, no desear cerrar los párpados y echarnos un buen sueñecito durante la emisión. Estos Emmy no han sido la excepción a una regla, con una gala rutinaria y que podríamos tildar de pan sin sal. Al menos terminó un poquito antes de lo previsto.

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