Jean Smart hace historia en los Emmy con su quinto premio consecutivo por 'Hacks'. No imaginaba una mejor manera de decir adiós a la fantástica Deborah Vance

Jean Smart no podía haberse despedido de Deborah Vance de otra forma mejor. Anoche, la actriz se llevó por quinta vez consecutiva el Emmy a Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia por su papel en 'Hacks', que acaba de llegar a su final después de cinco temporadas.

Con este triunfo, Smart no solo vuelve a demostrar por qué su interpretación de la veterana cómica de Las Vegas ha sido una de las grandes joyas de la televisión reciente, sino que también ha hecho historia en los Emmy convirtiéndose en la primera intérprete que consigue ganar el premio por todas y cada una de las temporadas de su serie. Una racha perfecta que pone el broche de oro a la trayectoria de 'Hacks' y que eleva a Smart hasta los ocho premios Emmy, empatando con Cloris Leachman y Julia Louis-Dreyfus como las intérpretes con más victorias en la historia de estos galardones.

Deborah Vance se despide haciendo historia

La victoria llegó en la 78ª edición de los Premios Emmy, que se celebró la pasada madrugada en el Teatro Peacock de Los Ángeles. Y Smart, de 74 años, comenzó su discurso de aceptación agradeciendo a Universal y HBO, además de a "mis representantes, que son los mejores del sector, y a mis hijos, que son mi pilar, Forrest y Connor". Pero el momento más emotivo llegó cuando decidió dedicar el premio a los responsables de 'Hacks':

"Pero este episodio se lo dedico a [los creadores de la serie] Lucia Aniello, Jen Statsky y Paul W. Downs. Todo empieza y termina con ellos. Los quiero muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias a todos. ¡Menudo viaje!".

Con esta nueva victoria, Smart se convierte en la primera intérprete de la historia de los Emmy que consigue ganar por cada temporada de una misma serie. Antes que ella, Candice Bergen había ganado cinco premios por 'Murphy Brown', Don Knotts hizo lo propio por 'The Andy Griffith Show' y Julia Louis-Dreyfus consiguió seis por 'Veep', pero ninguno logró mantener una racha perfecta durante toda la emisión de sus respectivas series.

Además, este Emmy eleva a ocho el número total de premios de la actriz. Smart ya había ganado dos Emmys como Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia por sus apariciones en 'Frasier', en 2000 y 2001, y otro como Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia por 'Samantha Who?' en 2008. Con su octava estatuilla, se une a Cloris Leachman y Julia Louis-Dreyfus como las únicas intérpretes que habían alcanzado hasta entonces esa cifra, aunque Allison Janney también se sumó al récord durante esta misma ceremonia gracias a su victoria por 'La diplomática'.

El Emmy llega apenas unos meses después de que los espectadores se despidieran de Deborah Vance y del resto del equipo de 'Hacks'. La serie terminó en mayo y Smart ya había explicado a The Hollywood Reporter que 'Hacks' era "todo lo que podía desear para mi próximo trabajo. Pero necesitaba asegurarme de que los verdaderos cómicos creyeran que era un humorista. Nunca había sido cómica, así que ellos fueron la verdadera prueba de fuego. ¡Y creo que la he superado!". Y vaya si lo ha hecho: cinco temporadas, cinco premios Emmy y un último récord para despedir a Deborah Vance por todo lo alto.

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