Kate O'Flynn gana su primer Emmy como mejor actriz de reparto con la primera victoria para 'La maldición de Widow's Bay'

Ya han arrancado los Emmy 2026, de manera muy ágil y premiando a sus actrices. Arrancando con la categoría de Mejor actriz de reparto, Kate O'Flynn tenía la competencia en casa, pero ha estrenado la noche llevándose el primer galardón del evento.

¿El primero de muchos?

O'Flynn competía contra Dale Dickey, su compañera de reparto en 'La maldición de Widow's Bay' por el premio a Mejor actriz de reparto. También se medía contra Hannah Einbinder ('Hacks'), Janelle James ('Colegio Abbott'), Michelle Pfeiffer '(Margo tiene problemas de dinero'), Megan Stalter ('Hacks') y Jessica Williams ('Terapia sin filtro').

Finalmente O'Flynn ha inaugurado la noche y se ha llevado el primer premio Emmy de su carrera, y la primera victoria de la noche para 'Widow's Bay', que es una de las series de comedia más nominadas de esta edición.

"¡Esto es para todas las Patricias que hay ahí fuera!", dijo la actriz al recoger el premio. "Quiero agradecer a todos los residentes de Widow's Bay, delante y detrás de la cámara. Sois asombrosos. Este es el papel que consigues una vez en la vida. Muchas gracias, Katie [Dippold] por confiar en mi para hacer de una tía tan insolente como Patricia. Y a Apple [TV] por decir que sí".

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