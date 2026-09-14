Jim Carrey, actor: "Te puedes pasar la vida preocupado por el futuro, pero lo que realmente importa es lo que está pasando ahora"

Jim Carrey es principalmente recordado por haber protagonizado comedias tan inolvidables como 'Ace Ventura, un detective diferente', 'La máscara', 'Dos tontos muy tontos' o 'Mentiroso compulsivo', pero también ha hecho multitud de papeles más dramáticos en los que ha demostrado una versatilidad envidiable. Además, también nos ha dejado una reflexión que todos deberíamos tener muy en cuenta.

"El miedo va a formar parte de tu vida, pero tú decides hasta qué punto"

El protagonista de la extraordinaria 'Olvídate de mí' -ridículo título español para 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind'- recibió doctorado honoris causa en Bellas Artes entregado por Maharishi International University, lo que le llevó a dar un discurso de agradecimiento en el que hacía la siguiente reflexión vital:

El miedo va a formar parte de tu vida, pero tú decides hasta qué punto. te puedes pasar la vida preocupado por el futuro, pero todo lo que realmente importa es lo que está pasando ahora, y las decisiones que tomamos ahora están basadas en el amor o en el miedo.

Muchos elegimos el miedo disfrazándolo como que es lo práctico, porque lo que queremos parece inalcanzable, casi ridículo pensar en ello, así que no nos atrevemos a pedírselo al universo. Yo soy la prueba de que podéis pedírselo.

Eso sí, Carrey no dudó entonces en hacer una pequeña problema para aliviar el ambiente y de paso evitar frustraciones innecesarias: "Y si no lo consigues de inmediato es porque el universo está muy ocupado completando mi encargo". Genio y figura tanto dentro como fuera de la pantalla.

Es cierto que el miedo al fracaso es un arma de doble filo, ya que nos evita decepciones, pero también puede ser que nos haga renunciar de antemano a algo maravilloso que podría habernos pasado de ir a por todas. Por supuesto que es más fácil lanzar esa reflexión desde la posición de privilegio alcanzada por Carrey, pero también es justo destacar que nadie le regaló nada.

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