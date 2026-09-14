Su anime consiguió una puntuación perfecta y enamoró a los cinéfilos. Ahora ha triunfado en el Festival de Venecia con una ovación de 12 minutos

Hirokazu Koreeda ya está planeando cómo rompernos el corazón, y ha encontrado la obra perfecta para ello. El director japonés lleva años encandilado con 'Look Back' de Tatsuki Fujimoto, y por fin ha logrado adaptar el manga a película de acción real para enamorar por completo al Festival de Venecia.

Manga, anime y película

En 2025 se estrenó en Prime Video la película de anime de 'Look Back', una magistral adaptación que rápidamente consiguió una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes. La sensibilidad y emotividad de 'Look Back' sorprendió muchísimo a aquellos que solo conocían a Fujimoto por 'Chainsaw Man', pero el anime además tenía un acabado precioso con una animación muy cuidada y realista que resaltó de miedo esta historia tan estremecedora.

'Look Back' además se convirtió en una de las películas favoritas de los usuarios de Letterboxd, demostrando que tenía en el bolsillo a los cinéfilos. Y ahora con su adaptación a acción real de la mano de Koreeda promete ser un éxito asegurado cuando por fin se estrene a gran escala.

La película, protagonizada por Natsuki Deguchi y Aju Makita, ya se pudo ver en mayo en el Festival de Cannes con un muy buen recibimiento. La siguiente gran parada fue el Festival de Venecia, al que acudió Koreeda con las dos actrices y donde 'Look Back' recibió una ovación de 12 minutos por parte del público. Con un Koreeda visiblemente emocionado y reflexionando sobre cómo ha cambiado la percepción del manga en los últimos años:

"Cuando yo era un niño, nos decían que si leíamos manga no íbamos a madurar correctamente. Pero, hoy en día, el manga está en todas partes, ahora podemos leerlo sin que nadie nos critique", dijo el director en una rueda de prensa.

Si aún la tenemos pendiente, 'Look Back' es la historia de dos niñas que se hacen amigas gracias a la pasión por dibujar manga que conocen. A lo largo de trece años, las vemos crecer y desarrollarse como artistas, aunque la vida las distancia y las lleva por diferentes caminos. El manga de Fujimoto emocionó a Koreeda, quien se quedó tan impactado que decidió hacer la película y plasmar este retrato de ambiciones artísticas y amistades complicadas. Esperemos que la distribución internacional no se haga demasiado de rogar.

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