Esta serie juvenil se ha colado entre lo más visto de Netflix porque da justo lo que promete. 'La timonel' es la dosis perfecta de tensión y romance

Recién estrenada en Netflix, 'La timonel' va escalando poco a poco la lista de lo más visto de la plataforma, y podría decirse que estamos ante el nuevo fenómeno juvenil del momento. Aunque a simple vista puede parecer otro drama más de instituto, su premisa tiene cierto gancho y no me extraña que se haya convertido en una obsesión.

La historia nos sitúa en el competitivo mundo del remo y gira en torno a una dinámica tan fascinante como la de una chica que, al no poder remar, se convierte en la líder del equipo masculino. De esta manera, la serie encuentra la excusa perfecta para hablar de los conflictos de clase, los romances previsibles y los trapos sucios familiares.

El éxito es magnético

Lo primero que salta a la vista en esta serie es la inteligencia con la que se aborda la posición de su protagonista. La timonel no es la persona que ejerce la fuerza bruta, sino la mente fría que dirige, da órdenes y marca la estrategia mirando hacia atrás mientras el resto rema sin ver hacia dónde se dirige. De hecho, creo que es precisamente esta metáfora lo que mejor funciona de la propuesta, que transforma cada competición en una olla a presión.

En el centro del relato tenemos a Teagan, que sostiene con solvencia el peso dramático sin llegar a ser una víctima complaciente, sino un personaje que vive inmerso en sus propios dilemas morales, y que duda entre ganarse el respeto de un vestuario predominantemente masculino y hacer caso a sus ambiciones. Esta constante fricción entre las expectativas sociales y su tenacidad para mandar sobre los chicos acaba siendo muy estimulante.

Por otro lado, el gran contrapunto de la serie son todos los clichés de la élite académica y las diferencias de clase. La narrativa aprovecha esta brecha para establecer barreras dentro del equipo, generando una serie de rencores irreconciliables que salpican a todos. Y aunque a veces roce los tópicos más manidos, va un poco más allá de ser un mero entretenimiento.

Pero 'La timonel' también tropieza a la hora de resolver su triángulo amoroso. La serie recurre por momentos a malentendidos forzados y tópicos vistos mil veces para estirar la tensión romántica. Y aunque son giros pensados para enganchar al público más joven, terminan restándole impacto al realismo de la historia.

Sin embargo, en el plano visual, creo que merece la pena darle una oportunidad. Las escenas de entrenamiento y las carreras decisivas en el agua se han rodado con una agilidad pasmosa, utilizando la banda sonora y el ritmo de los remos para generarnos cierta ansiedad. La cámara capta de forma muy precisa la claustrofobia, el agotamiento físico y la sincronización, haciendo que cada segundo en el agua sea crucial para la supervivencia del equipo.

Y también se deja en el aire la posibilidad de continuar. Aunque no inventa nada nuevo, 'La timonel' ha sabido colocarse en lo más alto del catálogo ofreciendo justamente lo que promete: tensión, dinámicas de poder y entretenimiento en estado puro.

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