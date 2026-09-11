A sus 88 años, Jane Fonda tiene un truco sencillo para mantener su rutina de ejercicios: "Es una parte muy importante de mi vida"

Jane Fonda ha ganado dos Óscar (por 'Klute' y 'El regreso') y es una de las actrices más respetadas de la historia. De hecho, a sus 88 años sigue trabajando y este mismo año la hemos visto en un episodio de 'The Comeback', pero por lo que todo el mundo la recuerda, especialmente en Estados Unidos, es por sus vídeos de hacer ejercicio. Al fin y al cabo, ¡forma parte vital de su vida!

¡A mover el culo con Jane Fonda!

En 1982, 'Jane Fonda's Workout' fue un auténtico exitazo en VHS y empezó una saga que en total vendió 17 millones de unidades e hizo aumentar la compra de reproductores de vídeo en los hogares. En total hizo 23 rutinas diferentes hasta 1995, y después se tomó una pausa antes de volver en 2010 con vídeos especialmente preparados para los más mayores. Eso no significa que ella se sienta mayor, ni mucho menos.

De hecho, en una entrevista con la revista People reconoció cómo seguía ejercitándose pasados los 85: "Esencialmente hago todo lo que solía hacer, pero más lento. Solía ser runner, pero ahora me encanta andar. Me encanta estar fuera de casa en la naturaleza, especialmente subir y bajar colinas". Pero ella misma sabe que lo más importante es no quedarse en una sola rutina.

Hago ejercicio todos los días, así que es importante mezclar las maneras en que me muevo. Alterno días haciendo trabajos de cuerpo superior y cuerpo inferior para la fuerza. También encuentro la manera de hacer cardio. Caminar fuera es una de mis cosas favoritas.

Por supuesto, y esto no debería ser novedad para nadie que esté leyendo algo sobre Fonda, la música es muy importante en sus ejercicios: "Tener la música correcta puede conseguir o destruir el ejercicio, especialmente en cardio y el aeróbic. Una playlist positiva es esencial. Eso, y una buena actitud. El ejercicio es una parte tan importante de mi vida, que hacerlo con la tecnología de hoy en día me da una sensación de plenitud". Y por muchos años, Jane. Ya me gustaría a mí, con la mitad de años, estar la mitad de fuerte.

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